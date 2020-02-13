Венесуэла пожалуется в Гаагский трибунал на санкции США

УШУАЙЯ (АРГЕНТИНА), 13 фев — РИА Новости. Венесуэла подаёт жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года, сообщил МИД латиноамериканской страны.

«В четверг министр иностранных дел Хорхе Арреаса прибыл в Международный уголовный суд в Гааге, чтобы представить от имени народа Венесуэлы жалобу на преступления против человечности со стороны правительства США, которые стали следствием введения незаконных односторонних мер, начиная с 2014 года», — говорится в заявлении министерства.

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Ранее президент страны Николас Мадуро сообщал, что страна намерена обратиться в международные инстанции в связи с санкциями США, в том числе в связи выведенными Минфином США ограничениями в отношении венесуэльской авиакомпании Conviasa.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.