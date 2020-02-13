Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудил по телефону с турецким коллегой Яшаром Гюлером ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, сообщили в Минобороны РФ.

«Состоялись телефонные переговоры между начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Валерием Герасимовым и его турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств РФ и Турции, касающиеся обстановки в САР, в частности в Идлибской зоне деэскалации.