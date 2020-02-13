Маленькая копия Тимати: Анастасия Решетова показала лицо сына

16 февраля Ратмиру исполнится 4 месяца.
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова удивила поклонников неожиданным фото с сыном. 25-летняя модель впервые показала лицо маленького Ратмира Юнусова.
Вот такой у нас Тимурыч. На кого похож?, — поинтересовалась Анастасия.
Интересно, что еще месяц назад модель негативно высказывалась о публикации фотографий младенцев в Интернете и заявляла подписчикам, что пока, как мать, не готова к такому шагу.
Хочу отметить, что в первую очередь мы делаем фото на память, а уж потом решаем что-то из запечатленного показать здесь. Поэтому не удивляйтесь, если не видите фото, где нельзя полностью разглядеть лицо Ратмира, — говорила избранница продюсера Black Star.
Подписчики Решетовой пришли в восторг от первого селфи наследника Тимати. Многие пришли к выводу, что у мальчика папины глаза.
Напомним, Ратмир Юнусов родился 16 октября 2019 года, и на днях ему исполнится четыре месяца.