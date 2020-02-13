В НАТО заявили о поддержке Турции независимо от ситуации в Идлибе

«НАТО уже поддерживает Турцию сегодня. Турция — это член НАТО, и НАТО присутствует в Турции, также мы предоставляем ей ряд мер поддержки в сфере ПВО, независимо от ситуации в Идлибе, которая вызывает у нас серьёзную озабоченность», — заявил генсек альянса, отвечая на вопрос, намерена ли НАТО поддержать Анкару в ее военной операции в Идлибе, передаёт ТАСС.

Комментируя действия сирийской армии, которая развернула наступление на позиции террористических группировок в Идлибе, Столтенберг заявил: «То, что мы видим сегодня, это жестокое применение силы и нападения без разбору на мирных граждан. Мы осуждаем это, это для нас неприемлемо». Он также призвал правительство в Дамаске «прекратить эти нападения» и добавил: «Необходимо полностью поддержать и включиться в мирный процесс под эгидой ООН».

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал предположение, что российские и сирийские военные наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям, а не по террористам. МИД РФ полностью отверг эти обвинения.