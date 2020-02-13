13 признаков того, что вы находитесь в кармических отношениях

Кармические отношения не длятся долго, но именно благодаря им мы усваиваем самые важные и ценные уроки о любви.

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 4 мин. Просмотров 48 Опубликовано 13.02.2020

Кармические отношения не длятся долго, но именно благодаря им мы усваиваем самые важные и ценные уроки о любви. Они не бывают легкими и врываются в нашу жизнь, словно ураган, сносят все старое, а затем также стремительно исчезают. В духовном контексте кармические отношения призваны помогать нашему личностному росту.

Вот некоторые признаки кармических отношений:

1. Эти отношения цикличны.

Один из самых ярких признаков кармических отношений – повторение шаблонов. Периоды страсти сменяются моментами ненависти, люди расстаются, но спустя время, словно магнитом, притягиваются друг к другу.

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Если вы понимаете, что ходите по замкнутому кругу, ничего не в силах изменить, то единственный способ вырасти из этих отношений – отпустить.

2. Эти отношения эгоистичны.

Для такого союза характерно неуважение к личным границам партнера, что служит отличной основой для созависимых, абьюзивных отношений. Пока один из партнеров вкладывается в отношения, для другого они могут являться вопросом комфорта или выгоды.

3. Эти отношения вызывают привыкание.

Для кармических отношений характерны частые взлеты и падения интенсивности чувств. Один из партнеров или же оба влюблены в саму идею любви, которая основана на таких поверхностных вещах, как внешность, популярность, социальный статус или занимаемая должность.

4. В этих отношениях всем правит контроль.

Стремление полностью контролировать партнера – вот суть этих отношений. Собственничество они объясняют невероятно сильными чувствами и страхом потерять любимого, ведь другой человек становится центром Вселенной и главным источником счастья.

5. Вам кажется, что эти отношения были предначертаны.

Вы думаете, что не сможете жить без партнера, что ваша встреча предначертана небесами. Поэтому и не можете понять, почему отношения никак не складываются. Вы продолжаете попытки что-то исправить и верите, что все будет хорошо. Так будет продолжаться до тех пор, пока вы не усвоите свой кармический урок.

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6. Между вами мгновенно образовалась взаимосвязь.

Для кармических отношений характерна мгновенная вспышка страсти. Вам кажется, что этот человек идеально вам подходит. Чувствуете, будто уже знакомы с ним очень давно, и мгновенно к нему привязываетесь.

7. У вас возникает зависимость от этих отношений.

Кармические отношения поглощают целиком и полностью. Вы думаете об них все время. Даете партнеру власть над собой и ничего не можете с собой поделать. Становитесь психологически, физически и эмоционально зависимы от него.

8. Эти отношения пробуждают худшие страхи.

Кармические отношения поднимают с глубин ваши самые худшие страхи. Страх того, что вас покинут. Страх, что предадут. Страх быть отвергнутыми. Страх потери… Эмоции могут полностью поглотить, побуждая выставить на обозрение все скелеты, которые вы прячете в своем шкафу.

9. Эти отношения иррациональны.

Эти отношения служат своего рода зеркалом, в котором отражаются ваши самые большие слабости и неуверенность в себе. Вы начинаете вести себя так, как обычно не ведете. Совершаете поступки, которые для вас совершенно нехарактерны.

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10. Эти отношения показывают вашу «темную сторону».

Кармические отношения позволяют вам заглянуть в самые темные уголки души, увидеть то, о чем вы даже и не подозревали. Они причиняют боль и напоминают о том, вы всего лишь обычный человек с множеством недостатков.

11. В этих отношениях нет спокойствия.

Кармические отношения непредсказуемы, взбалмошны и непостоянны. Это совсем не то место, где вы сможете почувствовать себя в безопасности.

12. Эти отношения проверяют вас на прочность.

Главная цель этих отношений – помочь вам научиться любить себя и других людей, перестать контролировать обстоятельства, управлять вашим эго и сфокусироваться на работе над собой.

13. Эти отношения не последние.

Как бы сильно вы ни надеялись, как бы ни верили в счастливый конец этой истории, партнер не задержится рядом с вами. Кармические отношения рождаются в конфликте и заканчиваются конфликтом. Это нездоровые отношения, которые не длятся долго.

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