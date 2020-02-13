В ОП оценили реакцию Путина на предложения Баталиной по закреплению статуса семьи в Конституции

Зампред комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Сергей Рыбальченко прокомментировал предложения, высказанные в четверг в ходе встречи Владимира Путина с членами рабочей группы по внесению поправок в Конституцию.

«Я поддерживаю те инициативы, которые озвучила Ольга Баталина при обсуждении закрепления в Конституции традиционных семейных ценностей. И положительно оцениваю тот ответ, который дал ей президент. Это можно и нужно сделать», — рассказал в интервью «Газете.Ru» Рыбальченко.

Путин заявил на встрече с рабочей группой о том, что статус «матери» и «отца» будет сохранен, пока он будет находиться в статусе главы государства. Кроме того, президент положительно оценил предложенную Баталиной инициативу закрепить за понятием брак союз мужчины и женщины.

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«Мы видим: в ряде европейских стран такие нормы предусмотрены в их конституциях, — рассуждает Рыбальченко. — Они, фактически, закрепляют те традиции и традиционные ценности, которые сложились на протяжении многих веков в обществе».

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