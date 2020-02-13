Путин сменил губернатора Калужской области

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Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в…

Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Артамонов ранее подал прошение об отставке по собственному желанию.

Уточняется, что на должность исполняющего обязанности губернатора был назначен Шапша Владислав.

Артамонов занимал должность главы Калужской области с 2000 года.

Шапша проходит обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва (школы губернаторов)

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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