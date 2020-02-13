Рыжий Иванушка узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Андрей Григорьев-Аполлонов намерен компенсировать "моральный вред".



Певец группы "Иванушки Interntional" Андрей Григорьев-Апполонов прошел тест на отцовство, после того, как оказался втянут в скандал с бывшей ассистенткой группы Олесей Сазоновой.

Девушка уверяла, что родила певцу внебрачного сын, а молчала о нем потому, пока Андрей был семейным человеком. После его развода, якобы, она решила оповестить о ребенке мир, чтобы его отец признал отцовство.

Олеся Сазонова пришла на шоу "Пусть говорят", чтобы рассказать эту печальную историю. По ее словам, ребенок иецхэзжн уже давно спрашивает "где папа". На программу явился и сам "герой". Андрей Григорьев-Апполонов возмутился тем, что ему приписывала сотрудница, и заявил, что она из тех фанаток группы, которые представляют опасность.

"Лесю я помню. Она была той самой опасной фанаткой, которая преследовала нас. Я ее побаивался, просил, чтобы ее оградили от нас. Это же надо вообразить себе, что у нее сын от меня!", — сказал шокированный артист.

Он также согласился пройти ДНК-тест на установление отцовства, что и было сделано. В результате оказалось, что "рыжий" не является отцом ребенка, после чего он решил обраитится в суд, чтобы взыскать с Сазоновой деньги за клевету и моральный ущерб.