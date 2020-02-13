Кожа да кости: Вера Брежнева шокировала болезненной худобой (ФОТО)

Пользователи Сети обсуждают внешний вид певицы на обложке популярного журнала.

Популярная певица и бывшая солистка культовой группы "ВИА Гра" Вера Брежнева дала откровенное интервью для журнала Cosmopolitan, рассказав интересные факты о браке с Константином Меладзе.

При этом звезда приняла участие в фотосессии для обложки издания, представ на снимке в легком платье с ниспадающими рукавами и открытыми плечами. Наряд выгодно подчеркивает талию, а образ дополняют рыжие сапоги, легкий макияж, а также объемно иецхэзжн уложенные волосы и серьги-кольца дополнили наряд.

"Весна уже наступает!" — заявила Брежнева, показывая обложку номера своим фолловерам.

К слову, в подборке она опубликовала еще один лаконичный образ, состоящий из жакета песочного цвета и шорты-бермудов. Акцент наряда сделан на широком поясе.

Однако подписчики обратили внимание не на образы, представленные Верой, а на ее болезненную худобу.

"Вера кушать тебе надо…. Исхудала совсем", "Верочка, ты не заболела?? Ну нельзя же так.. кожа да кости. А была фируристей."Больше не худей….а то становишься похожей на всех этих "искуственных", ", "Не утонченная, а истонченная. Скоро совсем не останется ничего", "Куплю этот номер, чтобы всегда знать, как не надо худеть", — отмечают фолловеры.

Впрочем, это не помешало верным поклонникам экс-солистки "ВиаГры" за несколько часов поставить под снимком порядка 80 тысячи лайков.

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