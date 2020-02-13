Такой прогноз сделали синоптики Гидрометцентра

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на следующей неделе в столице ожидается резкая смена погоды.

На фоне усилившегося ветра упадет атмосферное давление. А температура воздуха повысится — ожидается до +5 градусов.

Кроме того, синоптик предрекает, что над Атлантикой сейчас развивается супертропический циклон, который редко можно встретить в тропиках. При этом, давление в эпицентре экстремально низкое — 701 мм ртутного столба.

«Это фантастически. Наша территория начнёт его иецхэзжн ощущать уже в выходные, в первую очередь западные регионы», — цитирует синоптика ТАСС.