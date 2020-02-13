Ваше платье неуместно: Михалкова в вульгарном наряде на фото с маленькими девочками взбесила Сеть

Пользователи обсуждают наряд бывшей участницы "Уральских пельменей" Юлии Михалковой.

Известная актриса и бывшая участница популярного шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова удивила подписчиков своего Instagram странной публикацией.

Внимание юзеров привлек снимок, на котором знаменитость позирует в окружении маленьких девочек, облаченных в роскошные и пышные вечерние платья. При этом вид самой Михалковой вызывает лишь недоумение — знаменитость позирует в коротком красном платье с несимметричным низом, пышным лифом и рукавами. Образ дополняют открытые босоножки иецхэзжн бирюзового цвета и прическа в виде странной "сосульки" или "антенны" на голове.

В своих комментариях к посту Юлия решила порассуждать о необходимости использования косметики.

"На съемках детского #КВН с удивлением узнала, что некоторые современные девчонки уже с пяти лет пользуются помадкой. Вспоминаю себя: у меня первая появилась лет в десять — не раньше", — пишет Михалкова.

Поговорив со своими маленькими подопечными, по признанию знаменитости, она узнала "много нового".

"Например, как пользоваться маминой помадой, чтобы мама не заметила или как накраситься, чтобы измениться и стать похожей на кинозвезду.В ответ я объяснила им, зачем помада нужна на самом деле. Не для того, чтобы изменить свою внешность, а подчеркнуть ту красоту, которая у тебя уже есть! И чужой помадкой пользоваться нельзя: у каждой девочки должна быть своя: самая-самая", — пишет она.

Комментаторы публикации решили обратить свое внимание не на содержание поста, а на вид Михалковой на фотографии.

"Какое то платье не для детского праздника. Девочки такие куколки, а вам длины не хватает", "Согласна с предыдущим комментом! Ваше платье не уместно!", "Смотрится глупо", — возмущаются фолловеры.

Ранее TopNews писал о том, что интимный секрет Юлии Михалковой шокировал пользователей Сети.