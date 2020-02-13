Правящая партия Эрдогана по-прежнему лидирует в опросах о выборах

В соответствии с первоначальными результатами, 33,7% респондентов высказались в поддержку ПСР, 21,5% поддержали основную оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП); 10,1% проголосовали бы за прокурдскую Демократическую партию народов (ДПН); 8,5% — за Партию националистического движения (ПНД); и 7% — за «Хорошую партию», пишет Turkish Minute.

В общей сложности 8,5% участников отказались отвечать, в то время как 3,9% заявили, что ещё не определились, и 3,5% сказали, что вообще не будут голосовать.

Кроме того, по оценкам MetroPOLL, с учётом неопределившихся и отказавшихся отвечать избирателей, ПСР наберёт 40% голосов, что на 2,5% ниже, чем на предыдущих выборах.

Доля ПСР и её союзника ПНД составит в общей сложности 50,1%, что говорит о том, что предложение нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана вновь выдвинуть свою кандидатуру на должность президента снова поддержит большинство.

Отмечается, что многие социологи ожидают, что Али Бабаджан, бывший союзник Эрдогана, создаст новую партию, которая может изменить ситуацию в турецкой политике.