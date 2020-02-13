Вселенная странным образом дает нам то, что нужно, а не то, чего мы хотим

У Вселенной, стоит сказать, порой своеобразное чувство юмора, и все же позвольте ей делать свою работу…

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 2 мин. Просмотров 9 Опубликовано 13.02.2020

Каждый из нас желает получить от этой жизни что-то свое. Каждый хочет, чтобы та или иная ситуация, разрешилась определенным образом. Поэтому надеемся и молимся, чтобы все произошло так, как мы планировали.

Однако зачастую Вселенная, у которой, стоит сказать, своеобразное чувство юмора, не дает нам тех вещей, которых мы жаждем так сильно. Потому что таким образом она преподносит то, что нам действительно нужно.

Довольно часто то, что мы хотим, и то, что нам нужно, – это разные вещи. И то, чего желаем, не всегда является для нас самым лучшим вариантом. Поэтому позвольте Вселенной дать то, что нужно, – это самая исцеляющая вещь, которую вы можете сделать для себя.

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Потому что иногда нужно просто расслабиться и позволить событиям идти своим чередом. Зачастую мы своими поступками и словами лишь усугубляем свою карму, не позволяя выбраться из тупика и застоя, в котором оказались.

Да, мотивационные спикеры говорят, что мы должны реализовывать свои желания и добиваться целей, что бы ни случилось. На самом деле в том, что мы стремимся к целям, нет ничего плохого. Но что потом? А потом мы все еще продолжаем чувствовать себя несчастливыми и неудовлетворенными. Счастье оказывается недолговечным, и нам снова приходиться ставить перед собой новую цель для достижения.

Мы все могли бы стать более счастливыми и удовлетворенными, если бы смогли, когда нужно, немного расслабиться и позволить вещам просто происходить.

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Вместо того, чтобы печалиться о том, что не сбылось в жизни, лучше научитесь быть благодарными за все, что у вас есть. И за все, что придет к вам, если позволите Вселенной делать свою работу.

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