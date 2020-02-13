Что нужно сделать каждому знаку Зодиака, когда у них случается плохой день

Несколько простых способов поднять настроение, когда день не задался.

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 5 мин. Просмотров 201 Опубликовано 13.02.2020

Овен: Физическая активность

Овен может, например, пойти на пробежку, посетить тренажерный зал, заняться любовью или сделать что-нибудь совсем простое, например, сыграть в динамичную видеоигру. То есть все, что позволит ему освободиться от чувства разочарования. Если у него получится снять этот стресс, настроение изменится к лучшему прежде, чем он это осознает.

Телец: Побаловать себя

Телец знает, что побаловать себя – это лучшая тактика, которая поможет ему в тяжелый день. К примеру, он может посетить СПА-салон, сделать маникюр или просто насладиться ванной с пеной и бокалом вина. Если Тельцу удастся расслабиться, плохому дню станет слишком скучно с ним.

Близнецы: Пообщаться с друзьями, чтобы отвлечься

Близнецы, как известно, тонко чувствуют связь с окружающими. Несмотря на независимый характер и умение жить собственным умом, практически у всех Близнецов есть друзья с определенными интересами, с которыми они могут поговорить в любой момент. Поэтому в неудачный день они всегда могут связаться с парой своих друзей и провести какой-нибудь увлекательный групповой чат. И вскоре они обязательно почувствуют, как улучшилось их настроение.

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Рак: Выговориться в компании любимого человека

Раки – это прирожденные опекуны, но самим им рассказывать о своих проблемах бывает достаточно нелегко. Но если у них есть близкий человек, которому они полностью доверяют, то Раки обязательно поделятся своими чувствами. И сразу после того, как выговорятся, они поймут, что чувствуют себя намного легче.

Лев: Напоминание о его сильных сторонах

Лев кажется достаточно уверенным в себе человеком, но он так же, как и мы все, реагирует на неприятности. Поэтому совсем неудивительно, что в трудные дни его самооценка снижается. Конечно, в глубине души он не перестает помнить о своих сильных сторонах, но при этом ему очень хочется услышать о них и от других людей. Это становится для Львов подтверждением, что все видят их величие, и настроение тут же улучшается.

Дева: Сосредоточиться на том, чтобы сделать остаток дня лучше

У каждого человека есть уязвимые стороны, но в трудные времена Девы используют другой подход. Вместо того, чтобы валяться на диване, они предпочитают взять на себя ответственность за остаток дня. Возможно, у них не получится так сразу изменить положение дел, зато они приложат все силы для исправления ситуации. Они будут держать сложившуюся ситуацию под полным контролем – до тех пор, пока все снова не наладится.

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Весы: Поддержка друга

Достаточно распространен стереотип, что Весы не выносят одиночества. Это не всегда так, но в неудачные дни это клише имеет смысл. Действительно, в трудные времена Весы нуждаются в плече, на которое можно опереться, в человеке, который убедит в том, что все будет хорошо. Ведь друзья нам и нужны для того, чтобы помогать подниматься на ноги в сложных ситуациях.

Скорпион: Уединение

Скорпиона порой привлекает идея спрятаться за четырьмя стенами, когда что-то идет не так. Но когда ему становится совсем плохо, он может отправиться в одиночное путешествие в те места, в которых никто не знает его имени или кем он является. Может быть, во время этой поездки он будет общаться с людьми, чтобы отвлечься. Возможно, будет наслаждаться тем, что находится вдалеке от своих проблем. В любом случае Скорпион обязательном почувствует, как это здорово побыть одному и просто расслабиться.

Стрелец: Отправиться в путешествие или… куда угодно

Подобно Скорпионам, когда у Стрельца случается плохой день, у него появляется желание куда-нибудь уехать. Хотя он совсем не станет возражать против того, чтобы друзья составили ему компанию. Когда день не задается, Стрельцу хочется исследовать неизвестные для себя места, очистить ум и сосредоточиться на более позитивных вещах, чем то, с чем ему приходится сейчас иметь дело.

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Козерог: Напоминание о достижениях

Козероги отличаются самокритичностью, поэтому в их жизни плохие дни случаются довольно часто. Когда все станет слишком плохо, их спасет напоминание обо всех хороших вещах, которые они сделали в своей жизни. Такая поддержка способна творить настоящие чудеса, и, конечно, она кардинально изменит их настроение.

Водолей: Обсудить с кем-либо новейшую философскую теорию

Водолеи зачастую испытывают полное равнодушие к признанию их заслуг. Но плохие дни бывают даже у представителей этого знака. Всякий раз, когда они признают, что неприятности постучались в их дом, лучшее, что они могут сделать – это поговорить о глобальных проблемах мира. Хотя этот способ может показаться для некоторых странным, Водолей пользуется им как напоминанием о том, что мир больше, чем просто его проблемы. При этом у него появляется шанс познакомиться с новыми людьми, а не обдумывать идеи в одиночку.

Рыбы: Чтобы кто-нибудь поинтересовался, как у них идут дела

Рыбы живут в мире чувств и фантазий и тонко чувствуют эмоции окружающих людей. Когда у них случается неудачный день, они не боятся остаться со своими мыслями и чувствами наедине. Но если кто-то поинтересуется тем, как у них дела, это станет лучшим событием, произошедшим в данной ситуации. Они не хотят беспокоить других, но если кто-то найдет время поговорить с ними в трудную минуту, Рыбы сразу почувствуют себя лучше.

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