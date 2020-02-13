Польский премьер планирует посетить Смоленск в годовщину крушения Ту-154

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Ints Kalnins/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий планирует посетить российские города Смоленск и Катынь в 10-ю годовщину крушения польского президентского авиалайнера Ту-154М и 80-й годовщины катынской трагедии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В сообщении Моравецкий заявил, что официально подтверждает слова главы своей канцелярии, который выразил желание премьера посетить российские города.

«Да, 10 апреля 2020 года, в 10-ю годовщину авиакатастрофы под Смоленском я хочу отправиться в Смоленск и Катынь, чтобы отдать дань памяти жертвам страшного советского убийства в катынском лесу и жертвам крушения под Смоленском. Два эти события навсегда изменили историю Польши», — написал министр.

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Однако, как сообщает ТАСС, пресс-секретарь российского дипломатического представительства Владимир Александров заявил, что на данный момент польские власти не направляли в посольство РФ официального обращения по поводу организации визита премьер-министра Польши в Россию.

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