Киев инициировал заседание Генассамблеи ООН по Донбассу

close

Mike Segar/Reuters

Украина инициировала заседание Генассамблеи ООН «по ситуации на временно оккупированных территориях» страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление украинского МИД.

Переговоры должны состоятся 20 февраля.

Ранее Москва подала запрос на проведение 18 февраля заседания СБ ООН по теме исполнения минских соглашений, председательствующая Бельгия дала согласие на его проведение.

«Двадцатого февраля с. г. по инициативе Украины Генеральная ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины», — сообщает МИД Украины.

На встрече будет присутствовать глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

Представители Украины также примут участие в заседании СБ ООН, инициированном российской стороной.

READ Татарские встречи на берегу Персидского Залива: «Праздник, который всегда с тобой»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Открытый саботаж»: кто мешает мирному процессу в Донбассе

— Тысячи единиц: Украина лишилась бронетехники в Донбассе

— Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Источник