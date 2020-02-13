Туда-сюда-обратно: 11 необычных секс-игрушек для двоих

Секс-игрушки — хороший способ поднять себе настроение в спальне и усилить близость в отношениях с партнером, поскольку вы вместе пробуете что-то новое и захватывающее. В преддверии Дня всех влюбленных собрали самые интересные экземпляры: от эрекционных колец до вибраторов, которые носят на пальце. P. S. Самые популярные модели протестировали самостоятельно.

Вибратор Manta, Fun Factory (10 990 руб.)Manta — универсальный вибратор, который может доставить удовольствие и женщине, и мужчине (в том числе и людям других идентичностей). Первых он порадует во время долгой прелюдии или дразнящего разогрева. А вторых — во время оральных ласк.

Если положить игрушку на основание члена, ее раскатистые вибрации дополнят оральный секс такими ощущениями, что они запомнятся надолго.

Трепещущие кончики этого скорпиона станут проводниками к нежному удовольствию, стоит приложить их к соскам, мошонке или члену.

Многофункциональный вибратор Satisfyer Partner Multifun 3 Endless Fun (4 760 руб.)

Пожалуй, самый универсальный стимулятор от Satisfyer — Multifun 3 Endless Fun — можно использовать более чем 29 разными способами! В то время как некоторые игрушки предназначены только для клитора или точки G, Satisfyer Partner Multifun 3 также можно использовать для пениса, яичек, сосков, клитора и не только. Другими словами, каждая эрогенная зона будет обласкана.

Те, кто предпочитает игры в воде, тоже останутся довольны: гаджет полностью водонепроницаем, поэтому его можно брать с собой в мокрые приключения в ванной или душе. Благодаря универсальной форме гаджет также может подойти некоторым небинарным и трансгендерным людям.

Светлана, 27 лет

Если вы не жалуете анальный секс, то добрая половина вариантов использования этого секс-гаджета вдвоем отпадает. Для удобного применения в паре лучше сначала исследовать вибратор в одиночку, хотя бы разок. Самая классная, на мой взгляд, двойная стимуляция клитора и влагалищного входа рогаткой (то есть раздвоенной частью). Это мой первый опыт использования вибратора, поэтому сравнить мне не с чем, но одно скажу наверняка — все оргазмы очень яркие. Партнер тоже был доволен стимуляцией раздвоенной округлой частью. Воздействие на соски я не оценила, возможно, удобнее использовать, когда соски большие.

Клиторальный вибратор Moxie We-Vibe (10 970 руб.)

Вибраторов-бабочек, которые идут в комплексе с пультом дистанционного управления, на самом деле много. Но этот малыш (он весит всего 37 граммов, но по мощности не уступает своим старшим собратьям) особенный. Он крепится на трусиках с помощью крошечного магнита, а управляется аккуратным пультом или через приложение в смартфоне.

А еще девайс, предназначенный для игр в публичных местах, практически бесшумный, моторчик тихий, а значит, получать удовольствие от стимуляции клитора и половых губ можно совсем незаметно (хоть в кинотеатре, хоть в бассейне или в ресторане).

Вручите пульт своему партнеру, выберите один из 10 режимов, настройте интенсивность и отдайте партнеру бразды правления (в прямом смысле этого слова). Приложение We-Connect позволяет управлять вибратором из любой точки мира, а также дает возможность создавать свои собственные «вибромелодии».

Гибкий вибратор для пар We-Vibe Sync Aqua (14 970 руб.)

Легендарная прищепка для пар (причем с участниками любого пола). Идеальная игрушка для двоих: один кончик стимулирует клитор, другой находится внутри и вибрирует прямо под зоной G. Заодно и на член вибрация передается во время полового акта, чтобы все получали удовольствие. Синк — тот еще гимнаст. Он сгибается в двух местах, поэтому можно легко настроить под свою анатомию.

Недавно у бренда был юбилей, в честь которого он выпустил свой хит в роскошном космическом цвете: коллекция лимитированная, поэтому может быстро закончиться, поторопитесь.

Гибкий вибратор для двоих Svakom Marin (6 980 руб.)

Этот вибратор невозможно использовать неправильно (у игрушки 29 вариантов применения). Внутри — целых три мотора для бесконечного удовольствия. Он идеально подходит для ласк клитора и зоны G — по отдельности или одновременно, а можно обхватить им член, превратив в вибратор.

Marin можно использовать как самостоятельно, так и с партнером, также он подойдет однополым парам.

Екатерина, 29 лет

Секс-игрушки для двоих мы с партнером раньше никогда не использовали — обычно «перепадало» только мне, так что это был мой первый подобный опыт. Расписывать технические характеристики я, конечно, не буду: об этом и так подробно написано в описании вибратора. Отмечу лишь, что мне очень понравилось, что у него есть несколько режимов вибрации и скоростей, — под любой темперамент и настрой.

Меня в основном заинтересовала его часть с двумя длинными ушками, так как они действительно способны, что называется, убить двух зайцев сразу, стимулируя как внутренние, так и внешние эрогенные зоны. Вообще, использовать его можно как угодно, тут нет четкой инструкции — можно даже просто ласкать им любую часть тела, будет приятно.

Предполагается, что мужчина должен поместить свой член между двумя ушками, и благодаря вибрации оба партнера получат незабываемые ощущения. Но им также можно и ласкать партнера, например его эрогенные зоны в районе ягодиц: мой был в восторге.

Единственный минус этого вибратора — это то, что процесс может завершиться очень быстро, причем со стороны обоих партнеров. Короче, стимулирует он на все 100!

Эрекционное кольцо We-Vibe Verge (8 970 руб.)

Хотя кольцо на пенис может быть не первым, о чем вы думаете, когда дело доходит до секс-игрушек, этот малыш заслуживает внимания. Он сделан из шелковистого гипоаллергенного силикона и вибрирует, нежно лаская клитор во время проникающего секса, а мужчине (да и, впрочем, всем, у кого есть член) подарит сильную и длительную эрекцию.

Выступающую часть можно использовать как над, так и под пенисом.

Материал растягивается, поэтому аксессуар подойдет для любого размера члена. Управлять игрушкой можно двумя способами: при помощи кнопки на корпусе кольца, выбирая из 10 различных режимов вибрации, либо со смартфона через бесплатное приложение We-Connect (можно записывать свои любимые ритмы и играть на расстоянии).

Вибромассажер We-Vibe Wish с приложением для смартфона (8 970 руб.)

Этот ловкий «язычок» изготовлен из приятного медицинского силикона, который даже при простом контакте с кожей дарит непередаваемые ощущения. Внутри же разместился мощный мотор, который умеет вибрировать 10 различными способами. Вибратор внешне похож на симпатичную компьютерную мышь, но в быту он гораздо веселее.

Вибратор Darling Devil, Fun Factory (5 490 руб.)

Этот малиновый гаджет чертовски хорош! На первый взгляд может показаться, что рожки этого дьяволенка очень жесткие, но, поверьте, это обман. Ими можно мягко ласкать соски или мочки ушей, а хвост «под плащом» этой игрушки станет прекрасным другом для клитора.

Гаджет будто закутан в плащ благодаря складкам, бархатистая поверхность имеет рельеф для приятных ощущений, когда игрушка стимулирует все эрогенные точки во влагалище или анусе.

Мини-вибратор Laya II, Fun Factory (7 900 руб.)

Laya — еще один многостаночник. Используйте его, как клиторальный вибратор, добавляйте его участие во время орального секса с партнером или исследуйте ваши тела в поисках максимально возбуждающих эрогенных зон. Игрушка не только для гетеропар, но и лесбийский секс разнообразит на ура.

Александра, 26 лет

Вибратор Laya II — настоящая находка для новичков, которые впервые задумались о способах как-то разнообразить свою сексуальную жизнь. Управлять им максимально просто: на самой секс-игрушке всего три кнопки — одна приводит «механизм удовольствия» в действие, а две другие регулируют интенсивность его работы. Laya II — первая секс-игрушка в моей жизни, поэтому я ждала от него чего-то по-настоящему феерического.

По факту мне пришлось первое время довольно долго искать нужный режим и позицию, которые наконец позволили бы достичь долгожданной точки удовольствия. Так что не ждите сюрпризов, но помните, что методом проб и ошибок вы все же сможете получить от этого силиконового друга желаемое.

Отдельный плюс вибратора — это то, что его можно использовать в воде. Форма, внешний вид и материал, из которого сделана секс-игрушка, также очень приятны. Достичь оргазма с ним можно как в одиночку, так и в паре с партнером — во втором случае его можно разместить между двух тел или же использовать как дополнительный метод стимуляций.

Одним словом, не бойтесь экспериментов!

Анальная пробка B-Ball Uno, Fun Factory (2 890 руб.)

Пробки призваны стимулировать нервные окончания в окрестностях ануса и заполнить задний проход, чтобы сузить влагалище и изменить как ваши сексуальные ощущения, так и ощущения партнера. Эта анальная пробка диаметром 7,3 сантиметра не так проста, как кажется. Внутри спрятан шарик со смещенным центром тяжести, который реагирует на каждое ваше движение и движения партнера.

Вставьте ее во время проникающего секса для дополнительной остроты ощущений: ее округлая форма направит партнера (или любимый фаллоимитатор!) в прямиком в точку G.

Особо смелые могут носить эту радость с собой в течение дня. B-Ball Uno беззвучно приступает к работе, и благодаря узкому основанию его можно незаметно носить под одеждой. Пригодится пробка гетеросексуальным парам, но использовать ее могут и гомосексуальные партнеры.

Вибрирующее кольцо на палец Gvibe Gring (2 995 руб.)

Gvibe Gring — это небольшое функциональное колечко-мастурбатор, удобно надевающееся на палец. Помимо эргономичности, гаджет имеет шесть различных режимов вибрации и пульсации (плюс годовую гарантию от производителя). А использовать ее можно… как клиторальный вибратор, как кольцо на член, как массажер сосков — одним словом, на что фантазии хватит (впрочем, мы в вас не сомневаемся!).

Да-да, он способен удовлетворять желания любого, а значит, подойдет и для однополых пар. Кольцом можно обрабатывать любые зоны на теле, своем или партнера. На всякий случай в инструкции есть много картинок-подсказок на этот счет.