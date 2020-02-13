Стратегический союз Турция-Грузия-Азербайджан направлен против России — NovostiNK — Новости Армении



13 февраля 2020, 11:15 — NovostiNK В стратегическом смысле союз Турция-Грузия-Азербайджан направлен против России. Подобное мнение выразил NovostiNK директор Института востоковедения НАН Армении, академик Рубен Сафрастян.

“Противоположные подходы Москвы и Анкары в отношении Южного Кавказа продолжают оставаться реальностью. Россия рассматривает региона как зону собственного влияния, при этом Армения рассматривается как союзник России, как Москвой, так и Анкарой. Соответственно, Турция не заинтересована в нормализации отношений с Арменией, будучи уверена в союзнических отношениях Еревана и Москвы”, — подчеркнул он.

В этом свете, академик ставит акцент на попытках Турции последних лет создать ось Турция-Грузия-Азербайджан, вместо усиления собственного влияния во всем регионе. По его оценкам, таким образом Анкара пытается усилить влияние на Южном Кавказе, попутно изолировав союзника России – Армению.

По оценкам тюрколога, подобное положение дел по понятным причинам Москву не устраивает. Что выражается в том числе обострением российско-турецких отношений в свете ситуации вокруг сирийского Идлиба и Ливии.

Тем не менее, на данном этапе, Сафрастян не ожидает большего обострения отношений между Москвой и Анкарой. В первую очередь ввиду реализации совместных проектов стратегического значения: “Турецкого потока”, строительства АЭС “Аккуя”, поставок комплексов С-400 и т.д. “В этом свете, я не думаю, что Россия может испытывать заинтересованность в нормализации армяно-турецких отношений”, — подытожил Сафрастян.

Давид Степанян

Источник: NovostiNK