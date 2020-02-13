Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1367 человек

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 59 804, скончались 1367 человек, излечились и выписаны из больниц 5911, заявил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.

«По состоянию на полночь 12 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 59 804 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 52 526 человек (8030 человек находятся в тяжелом состоянии), 5911 человек выписаны из больниц и 1367 скончались «, — заявил представитель ведомства.

Отдельно в Гонконге выявлены 50 случаев заражения, в Макао обнаружили 10 инфицированных, на Тайване заразились 18 человек.

В настоящее время еще более 181,3 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус COVID-2019. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.