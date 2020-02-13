«Все не так просто, как кажется». Эксперт об отношениях Турции и США

Посольство России в Анкаре опубликовало в Twitter две иллюстрации на тему турецкого-американских отношений с подписью по-турецки «Решать вам».

На первом изображении – госсекретарь США Майка Помпео с его цитатой в связи с гибелью в сирийском Идлибе турецких солдат: «Мы рядом с нашим союзником по НАТО Турцией, которая потеряла в этой атаке своих военных».

Рядом – инфографика турецкого государственного информагентства Anadolu с данными об американской военной помощи силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых в Турции считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Takdiri size bırakıyoruz pic.twitter.com/wWm31OFMTJ — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) February 12, 2020

Ранее сообщалось, что Пентагон, согласно бюджетному запросу на 2021 финансовый год, намерен получить 200 млн долларов на нужды сил, поддерживаемых США в Сирии, – их основу составляют YPG. Отмечается, что «Пентагон планирует сформировать 10-тысячную группировку боевиков, которых будут обучать американские инструкторы».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно обвинял США в помощи сирийским курдам, что, как считают в Турции, угрожает ее национальной безопасности.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин отметил, что российские дипломаты, никого не очерняя, показали, что все не так однозначно в отношениях Турции и США.

«Это очень красноречиво отражает тот факт, что есть миф о существовании единой политики США в отношении Турции. Такой политики нет. Есть политика Госдепа с Майком Помпео во главе, есть политика Марка Эспера с министерством обороны, есть политика сената, президента – и они не очень координируются друг с другом. В Турции существует путаница в представлении относительно того, кто для них США, и там тоже нет единой линии в отношении Соединенных Штатов. Думаю, посыл твита такой: все не так просто, как вам кажется, не принимайте быстрых решений. Я не думаю, что у нас есть цель кого-то очернить или обелить, оценка всегда должна быть более взвешенной», – сказал Григорий Ярыгин.