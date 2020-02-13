Президент России сможет стать пожизненным сенатором

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников​ отметил, что поправка о пожизненных сенаторах будет распространяться на всех бывших президентов, пишет «Парламентская газета».

Владимир Путин.

kremlin.ru

Напомним, ранее сообщалось, что, согласно поправкам в Конституцию, в Совете Федерации могут появиться семь пожизненных сенаторов.

Суть инициативы Крашенинников разъяснил после заседания комитета, на котором 12 февраля рассматривались поправки ко второму чтению президентского законопроекта об изменении Конституции.

«Поправка будет распространяться на всех президентов России, прекративших свои полномочия, формулировка именно такая», — признался сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений поправок в Оновной закон страны.

По его словам, в случае принятия инициативы в Совфед смогут пожизненно входить бывшие президенты после окончания срока своих полномочий или после досрочного их прекращения в случае отставки.

«Но они смогут и отказаться от этого», — добавил Крашенинников.

Ранее в рабочей группе обосновали необходимость введения статуса «пожизненного» тем, что это позволит такому сенатору не только наладить плотный контакт с гражданами, но и стать «лидером нации — которого знают в лицо».

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