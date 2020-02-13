Внук Назарбаева захотел спрятаться в Великобритании

По словам родственника экс-президента Казахстана, его хотят убить, как убили когда-то его отца Рахата Алиева.

30-летний Айсултан Назарбаев – старший внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – сделал шокирующее признание. Молодой человек заявил, что попросил в Великобритании политическое убежище.

Как объяснил свой неожиданный поступок в Facebook Назарбаев-младший, семья оказывает на него сильное давление, а главное, его якобы хотят убить. «В скором времени они меня будут пытаться либо убить, либо доказать, что я псих, либо, как отца моего, в камере повесят!», — написал Айсултан и попросил королеву Великобритании позвонить его деду.

Также внук Назарбаева признается, что дал подробное интервью британскому изданию Times о «высокомасштабной коррупции», которая существует между Россией и Казахстаном. По версии Айсултана, при экспорте казахского газа в Россию существует некая компания-прокладка, через которую у «народа Казахстана» отнимают порядка $1,5 млрд в год. Именно переделом этих денег он объясняет конфликты в руководстве республики, включая «ссылку» старшей дочери президента Дариги Назарбаевой с поста заместителя премьера депутатом в сенат в 2016 году.

Не менее странным выглядит и призыв к народу Казахстана задуматься, хотят ли эти люди жить «в настолько далекой от Бога стране». По словам Назарбаева-младшего, «если народ объединится против власти», то сможет перевернуть государство вверх дном.

Несколько лет назад Айсултан признался деду в том, что употребляет наркотики. Затем он подробно сообщал своим подписчикам, что Нурсултан Назарбаев его понял и поддержал в лечении.

Однако, судя по дальнейшему поведению молодого человека, трудно сказать, успешным ли было лечение. У некоторых пользователей даже возникли сомнения в том, что Айсултан сам писал текст обращения.

Айсултан Назарбаев – младший (родился в 1990 году) сын нынешнего председателя сената Казахстана Дариги Назарбаевой и ее покойного мужа, ставшего диссидентом Рахата Алиева.

В июле 2019 года внук экс-президента, находясь в Лондоне, укусил полицейского. Сам он объяснил это тем, что полицейский пытался помешать ему покончить жизнь самоубийством. Тогда его приговорили к году условно, общественным работам и штрафу. Помимо этого, суд обязал его пройти лечение от наркозависимости.