СМИ: Турция перебросила дополнительные воинские подразделения в Сирию

По его данным, новое турецкое подкрепление пересекло на рассвете сирийскую границу и выдвинулось в направлении западных районов провинции Алеппо. Как отмечает телеканал, турецкие военные создают новый пункт наблюдения, который будет располагаться на дороге между населёнными пунктами Атариб и Эль-Джина, передаёт ТАСС.

В субботу Анатолийское агентство проинформировало об отправке Турцией к сирийской границе колонны из 300 грузовиков и бронированных машин. По его сведениям, переброска турецких сил ведётся на протяжении последних нескольких дней.