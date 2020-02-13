Страшные проклятия древних артефактов: реальные истории

Вы наверняка не раз слышали рассказы о проклятых предметах из глубокой древности, которые приносят своим владельцам только несчастья. Конечно, по большей части это всего лишь суеверный бред, верить в который просто глупо.

Однако существуют и действительно странные, подтвержденные фактами истории, связанные с очень известными артефактами. Кто разберет, проклятие ли довлеет над ними, или виной всему череда пугающих совпадений?

Воинские маски маори

Коренные жители Новой Зеландии вырезали особые маски перед боем. Согласно системе верований маори, любой человек, который погиб в битве, оставил свою душу в одной из воинских масок. Как ни странно, но выставка таких масок маори в Британском музее вызвала настоящую истерию в обществе: 70 посетивших экспозицию женщин были вынуждены обратиться в больницу за помощью — а вот мужчины даже не заметили никакого проклятья.

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Алмаз Хоуп

Драгоценный алмаз Хоуп сегодня хранится в Смитсоновском музее. Этот камень помнит немало смертей: укравший его священник попался и подвергся ужасным пыткам; следующий владелец, Жан Батист Тефернье, был заживо разорван стаей волков, средь бела дня заявившихся на парижские улицы.

Кохинур

Знаменитый Кохинур считается проклятым алмазом. Великолепный камень на 109 карат по легенде был украден у самого Кришны, и его в самом деле преследует необъяснимая череда странных и пугающих событий. К примеру, Шер Шах Сури из Индии был могущественным императором, победившим принца Хумаюна. Получив в руки алмаз Кох-и-Нур, он погиб в результате мятежа. Его сын Джалал-хан был убит своим собственным зятем.

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Терракотовая армия

В 1974 году группа из семи китайских фермеров обнаружила удивительное археологическое сокровище — армию терракотовых солдат, надежно укрытых под землей. Открытие стало удивительным подарком для всей нации, а вот сами фермеры будто навлекли на себя страшное проклятие. Трое из них вскоре погибли насильственной смертью, шестеро оставшихся скончались в ближайшее десятилетие от болезней.

Плачущий мальчик

Недорогой оттиск картины «Плачущий мальчик» стал популярным украшением английских домов в начале 1980 годов. В скором времени люди обратили внимание на странную эпидемию пожаров, охватившую один из районов Лондона. Из домов пожарные неизменно выносили именно эту картину, притом совершенно нетронутую огнем.

Алмаз Орлов

Изначально камень назывался Глазом Брахмана. Он был похищен из индуистской святыни местным отшельником и в конечном итоге попал в Россию. Алмаз чаще всего оказывался в руках женщин, многие из которых затем кончали с собой.

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Фиолетовый сапфир Дели

Проклятие Делийского фиолетового сапфира было раскрыто куратором лондонского музея, случайно обнаружившим древнюю записку. Драгоценный камень украли из индийского храма еще в середине 1800-х годов. Сапфир сменил два десятка владельцев — последний, сэр Эдвард Херон-Аллен, отправил проклятый камень в музей с условием, что больше к нему не прикоснется ни одна живая душа.

09.03.2018