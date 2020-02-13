Мать по запаху нашла мёртвую мышь, зашитую в школьной юбке дочери

31-летняя Натали Кирквуд из Данстэбла, Великобритания, обратила внимание на неприятный запах, который исходил от школьной формы её 7-летней дочери Софии. Женщина решила распороть юбку, чтобы установить причину запаха, и пришла в ужас, обнаружив между слоями ткани мёртвую мышь.

«Я почувствовала отвращение, когда обнаружила гнилую мышь внутри юбки. Моя дочь много раз её надевала. Что если это повлияет на её здоровье?»

Как сообщает Mirror, юбку с неприятным сюрпризом женщина приобрела в одном из сетевых магазинов Asda осенью 2017 года. Натали уже обратилась в магазин с требованием объяснить, как мышь отказалась зашита в школьную форму, но его представители пока даже не забрали одежду на экспертизу.

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Натали Кирквуд: «Они сказали, чтобы я брала юбку и мышь и везла их в магазин. Я возразила, что не хочу, чтобы моя машина пропахла. Тогда они пообещали отправить ко мне курьера, но он всё ещё не пришёл. Мышь и юбка всё ещё лежат в сумке у моей двери».

После того как эта история стала вирусной и попала в прессу, представитель Asda пообещал провести расследование случившегося.

Представитель Asda: «Мы начали тщательное расследование того, как мышь попала в юбку, изготовленную прошлым летом».

27.02.2018