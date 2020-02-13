Что делает собака, если кошка занимает ее место

Пользователь Youtube Braxus107 разместил забавное видео с короткими историями о том, как реагирует интеллигентная собака, когда кошка занимает ее законное место.

Мы уже знаем, кто лучше – кошки или собаки, и многие другие интересные факты из мира животных. Но это видео, наверное, одно из лучших и веселых на сегодняшний день!

Посмотрим?

Видео о том, что делает собака, когда замечает кошку на своем месте

А в виде бонуса на сегодня – прекрасные фотографии о дружбе между животными.

Довольные своими друзьями утята, котята, щенки, жирафы, сурикаты… весело прогуливаются в хорошей компании, играют и вообще веселятся с друзьями.

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