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Hani Amara/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/767/12290767/RTS2GSRG-pic905-895x505-42348.jpg" alt="Разочарована: почему Россия не поддержала резолюцию по Ливии" /></p> <p>

Россия воздержалась от голосования за резолюцию по Ливии в Совбезе ООН, потому что у нее нет ясного понимания, готовы ли все ливийские стороны выполнять это решение, заявил российский постпред в организации Василий Небензя. Документ был принят накануне. Он закрепил итоги берлинской международной конференции по ливийскому конфликту.

Москву разочаровала принятая Советом Безопасности ООН резолюция по Ливии, заявил постоянный представитель России в организации Василий Небензя во время своего выступления после голосования СБ.

Он пояснил, что российская сторона воздержалась от голосования по подготовленному Великобританией и Германией проекту резолюции, поскольку у нее нет «ясного понимания о готовности всех ливийских сторон выполнять это решение».

Изначально, по словам Небензи, Россия была заинтересована в том, чтобы решения, достигнутые на январской конференции в Берлине, были согласованы и реализованы. «Однако то, как разворачивалась дальнейшая работа на площадке ООН, наводит нас на мысль, что многие были заинтересованы просто побыстрее принять резолюцию Совета Безопасности вне зависимости от того, как она будет исполняться», — выразил мнение постпред.

Накануне Россия воздержалась от голосования по предложенной Великобританией резолюции. Вместе с тем ее поддержали 14 стран, поэтому Совет безопасности ООН принял документ. Он закрепляет итоги берлинской конференции по Ливии, прошедшей в столице Германии в середине января. В частности, авторы настаивают на том, чтобы на территории страны полностью соблюдалось оружейное эмбарго ООН.

Резолюция также призывает враждующие в Ливии стороны выразить приверженность продолжительному режиму прекращения огня и допускает проведение в стране международной операции по контролю над его соблюдением. В документе также упомянули обещание участников конференции в Берлине воздержаться от вмешательства в конфликт между Ливийской национальной армией (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара и созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС), возглавляемого Фаизом Сарраджем.

По мнению главы МИД ФРГ Хайко Мааса, принятие Советом Безопасности ООН резолюции по Ливии — это большой шаг вперед на пути урегулирования конфликта. По его словам, «интенсивные переговоры по этому вопросу в Нью-Йорке» стоили того.

Маас призвал всех международных игроков отнестись всерьез к решению Совбеза и соблюдать в полной мере эмбарго на поставки оружия в Ливию.

«Успешное начало переговоров в формате «5+5» доказало, что сейчас настало время для того, чтобы объединить усилия по поиску политического решения конфликта в Ливии. Это мы подчеркнем также во время встречи глав МИД в воскресенье», — заявил германский министр.

На 16 февраля запланирована международная встреча по Ливии. Она пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Принятую СБ резолюцию по Ливии одобрили и в МИД ПНС, заявил РИА «Новости» глава ведомства Мухаммед ат-Тахер Сияла.

Этот документ закрепил итоги международной конференции по Ливии, которая прошла в Берлине 19 января. Помимо Хафтара и Сарраджа, в ней участвовали представители ООН, России, США, Египта, Турции и ряда других стран, в том числе Евросоюза, которые договорились о всеобъемлющем плане по урегулированию конфликта.

Главный итог этих переговоров — призыв сторон конфликта к прекращению огня в Ливии и возложенное на участников конференции обязательство воздержаться от вмешательства в ситуацию, соблюдая эмбарго на поставку вооружений в страну.

Министр иностранных дел России Сергей Лаврров сообщил, что стороны конфликта согласились делегировать по пять человек в специально создаваемый военный комитет.

Эта структура будет функционировать под контролем ООН и заниматься «разработкой мер доверия», пояснил глава внешнеполитического ведомства.

После того как в 2011 году был свергнут и убит ливийский лидер Муаммар Каддафи, Ливия как единое государство фактически перестала существовать — сейчас в стране двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент. На западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. Власти восточной части государства функционируют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара. Между сторонами регулярно происходят вооруженные столкновения.

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