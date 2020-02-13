Украина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»

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Профильный комитет Верховной Рады Украины признал невозможность поставок воды в Крым «до его деоккупации». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата украинского парламента от фракции «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко.

Решение об отказе возобновить подачу воды на полуостров принял комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

«Представители комитета выразили четкую позицию о недопустимости рассмотрения вопроса водоснабжения в Крым», — написал на своей странице в Facebook председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев, присутствовавший на заседании.

Ранее глава президентской фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия назвал допустимым компромиссом возобновление подачи воды в Крым в обмен на передачу самопровозглашенными республиками Донбасса контроля над российско-украинской границей. «Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины», — заявил политик.

После присоединения Крыма к России в 2014 году на полуострове начались проблемы с водой, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу. В феврале 2019-го глава администрации Симферополя заявила, что запасов в поверхностных водохранилищах хватит только на 90-100 дней. Председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль отрицает информацию о нехватке воды в Симферополе.