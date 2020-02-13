Родственник известного бийского бандита засветился видео разборками похищением стен ночного клуба

Ночью 8 февраля в Бийске случился криминальный инцидент с похищением мужчины, который произошел на глазах у посетителей ночного клуба «Офис». Похитители избили бийчанина, а после засунули в багажник и увезли. Кадры с камеры видеонаблюдения опубликовал «Толк». По данным ИА «Банкфакс», один из нападавших является близким родственником известного бийского преступника по фамилии Скляднев, который в 2010 году застрелил человека.

Как видно на видеозаписи, преступление произошло у входа в ночной клуб. Мужчина стоял на крыльце и о чем-то разговаривал с людьми. В этот момент со спины к нему подошел человек и нанес удар рукой, судя по всему, попав в горло. По имеющимся сведениям, нападавший был вооружен кастетом. Мужчина упал, а нападавший продолжил бить его, после чего отошел. Еще несколько ударов ногой по голове нанес его товарищ. Пострадавший бийчанин лежал без движения, вероятно, он потерял сознание. Тогда нападавшие волоком донесли его до автомобиля, засунули в багажник и уехали. Все это происходило на глазах у посетителей клуба.

По неподтвержденной информации издания, похищенному мужчине в итоге удалось сбежать и ударить одного из похитителей ножом. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю сказали, что этим инцидентом занимается СУ СКР по региону. Ведомство пообещало предоставить комментарий позже. Источники ИА «Банкфакс» подтверждают факт побега: мужчина якобы очнулся, когда его доставали из багажника, выхватил нож и полоснул похитителя.

Между тем «Бийский рабочий» пообщался с управляющим клуба «Офис». Тот отметил, что это вопиющая ситуация, и за 10 лет его работы ни с чем подобным он не сталкивался. «Конфликты бывают, но такое – первый раз. Ситуация произошла для всех неожиданно. В самом клубе конфликта не было. Охрана вызвала полицию. Я поясню: по нашему регламенту охрана отвечает за безопасность внутри помещения. За действия, которые происходят за пределами клуба, она ответственности не несет», — пояснил управляющий клуба. По словам очевидцев, нападавшие в само заведение не входили и ждали мужчину на улице. Завсегдатаи «Офиса» говорят, что этот конфликт начался уже давно, но никто не предполагал, что он обретет криминальный характер. По данным издания, одного из нападавших уже задержали.

Источник ИА «Банкфакс» сообщил, что один из похитителей является близким родственником другого преступника. По имеющимся сведениям, речь идет о жителе Бийска по фамилии Скляднев. Согласно сообщению прокуратуры, в 2009 году он приобрел целый арсенал огнестрельного оружия: два охотничьих ружья с укороченными стволами, два обреза – один с глушителем, а также нарезное оружие по типу пистолета Макарова. Весь боевой запас он хранил в гараже. В октябре 2010 года ночью он приехал к ночному клубу «Черри», оскорбил большую компанию и выстрелил два раза из ружья «Winchester» дробовыми патронами. Из-за широкой зоны поражения было ранено два человека. После этого Скляднев скрылся.

Однако вскоре он снова заявил о себе. Он испытывал неприязненные отношения к одному из жителей Бийска и, завидев его машину, начал преследование. Догнав его, он из окна своего автомобиля на ходу выстрелил в голову мужчине, из-за чего тот скончался. В 2012 году за эти преступления его приговорили к 14 годам лишения свободы.