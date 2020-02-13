Головний лісівник Волині зустрівся із жителями Горохівщини. ФОТО

Днями начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Кватирко зустрівся із мешканцями громад Горохівського району під час особистого виїзного прийому громадян.

Про це повідомляє пресслужба волинських лісівників.

«До мене щодня приходять люди. Не лише у визначений час прийому. Ідуть із різними питаннями. Але я чітко розумію, що далеко не всі мешканці районів мають можливість приїхати до Луцька. Є й такі, хто просто не наважуються. Сподіваюся, що практика виїзних зустрічей допоможе налагодити комунікацію з тими людьми, потреби яких часто залишаються не почутими. Мені ж як керівнику це потрібно ще й для розуміння реальної картини на місцях. Жодне спілкування у соцмережах не здатне замінити живого обговорення проблем там, де вони безпосередньо виникають», – зазначає Олександр Кватирко.

Питання облаштування лісових доріг та сприяння у ремонті шляхів сполучення місцевого значення, законність проведення рубок, боротьба із браконьєрством, допомога у наданні палива чутливим категоріям населення – традиційні потреби, які турбують людей. Тож саме із ними найчастіше зверталися мешканці громад до головного лісівника області.

Були й не зовсім профільні – такі, як сприяння у відбудові храмів та допомога у ремонті шкіл та клубів. Люди зазначали, що йдуть до лісівників фактично із останньою надією отримати реальну підтримку.

Керівники громад ділилися планами щодо створення зелених зон та парків. Знаючи про практику проведення конкурсів на кращі проекти дендропарків та скверів, принагідно зверталися щодо сприяння в облаштуванні та озелененні територій. Розповідали про результативну співпрацю з лісівниками, спільний досвід організації рейдів із охорони від браконьєрства, участі у весняній акції з відновлення лісу.

Позитивну оцінку мешканців Горохівщини отримала комунікативна практика, започаткована 2 роки тому, звітності керівників лісгоспів та працівників державної лісової охорони перед громадами. На цьому також наголошували люди, які прийшли на зустріч із Олександром Кватирком. Неодноразово зазначалося, що це допомогло зняти напругу, коли проводилися санітарні заходи у зв’язку із всиханнями соснових насаджень.

Олександр Кватирко запевнив, що робота продовжується і цього року. Такі звітні зустрічі вже відбуваються у районах.

Також головний лісівник області взяв на особистий контроль озвучені проблемні питання, окремі вирішили безпосередньо на місці.