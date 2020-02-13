Лидер турецкой оппозиции призвал к прекращению «прокси-войны» с Сирией

РИА Новости напоминает, что в понедельник минобороны Турции сообщило, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР и нейтрализовали 101 сирийского военного.

«Призываю тех, кто правит государством, не допустить новых жертв. Мы не хотим ссор с нашими сирийскими соседями и тем более не хотим быть инструментом прокси-войны. Турция не должна быть подрядчиком глобальных игроков на Ближнем Востоке, и наши военные не должны платить такую цену», — заявил Кылычдароглу, выступая перед парламентской фракцией своей партии.

Ранее Кылычдароглу раскритиковал сирийскую политику правительства Турции, отметив, что из-за неё страна получила экономические и социальные проблемы, а также угрозы нацбезопасности. Он предложил отказаться от политики, направленной на смену руководства Сирии.