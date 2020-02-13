Эстония требует возвращения от России «аннексированных территорий»

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Председателем парламента Эстонии Хенном Пыллауаасом сделано заявление к Российской Федерации с требованием возвращения “аннексированных территорий”. По словам чиновника, необходимо вернуться к соглашению, подписанному в 1920 году, по которому около 5% территорий отошли России.

Свое обращение спикер парламента сделал в социальной сети Facebook, там он сообщил, что эстонская сторона не хочет ни одного квадратного метра территории Российской Федерации, но желает вернуть свою землю.

Пыллауасс аппеллиурет к Тартускому мирному договору, который был заключен в 1920 году между Эстонией и РСФСР. Российская сторона не желает поднимать данный вопрос, мотивируя свое решение тем, что данное соглашение утратило свою силу. Несмотря на это прибалтийское государство желает возвращения к рассмотрению данной ситуации для проведения ратификации договора о границе между Российской Федерацией и Эстонией.

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