В Красноярске в убийстве пропавшей 29-летней женщины признался ее любовник

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Разыскиваемую ранее автоледи до смерти забил арматурой житель Красноярска. По данным информационного агентства “Запад24”, 15 ноября 29-летняя Галина Миненко выехала в направлении села Арейское из Красноярска. В тот же день в 18:30 девушка вышла на связь со своими родными, после чего связь с девушкой пропала и домой она не вернулась.

В связи с пропажей девушки проавоохранительными органами было возбуждено уголовное дело. И вот в рамках его расследования сотрудники полиции задержали 18 ноября 31-летнего жителя Красноярска, который в ходе допроса сознался в совершении убийства Галины.

Оказалось, что ранее девушка жила некоторое время вместе с задержанным, после чего они расстались. В день пропажи Миненко поехала в поселок Арейское, где проживал ее бывший сожитель. В краевой центр пара возвращалась вместе в автомобиле, где у них в очередной раз произошла серьезная ссора, в ходе которой 31-летний молодой человек забил свою бывшую девушку, нанося ей удары арматурой.

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Тело парень спрятал в глухом месте, рядом с заброшенной военной частью, а сам на машине девушки направился в город Красноярск, где оставил транспортное средство в одном из районов.

Подробной информации о задержанном нет, известно лишь о том, что он в колонии №7 он возглавлял кинологическое отделение.