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Илья Кива – депутат Верховной рады Украины, представляющий фракцию “Оппозиционная платформа – За жизнь”, высказал опасения относительно будущего своего государства. Во время эфира на телевизионном канале NEWSONE он заявил, что из-за политики, которую проводит правящая партия “Слуга народа”, Украина будет разорена, а потом “уничтожена”.

Политик отметил, что пришедшие к власти “слуги” не только прикладывают усилия к уничтожению украинских граждан, но также в этом процессе играют ключевую роль. “Пока мы говорим об “агрессии Российской Федерации”, властная команда активно сдает украинские интересы западноамериканским партнерам”, – сообщил депутат.

Еще Кива поставил под сомнение опытность украинского президента, по его словам, Зеленский не сможет данную ситуацию решить, а по своей неопытности его могут “завести в блуд”.

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Также политик высказался, что в случае введения в Украине рынка земли, украинцы рискуют превратиться в “рабов”.