Подводный мир Стива Блума (фотографии)

Стив Блум — знаменитый фотограф, работающий в National Geographic, снимает мир дикой природы. Его снимки неоднократно награждались призами во многих категориях. Также он является мастером подводной съемки.

Самец листового морского дракона в водах у полуострова Йорк, Южная Австралия.

Белоперая акула в окружении рыбы-лоцман в Красном море

Карликовые морские коньки в морском веере.

Дюгонь «пасется» у берегов Египта.

Рыба-клоун в фиолетовом анемоне в водах у Мисуле, Раджа Ампат, Западная Папуа.

Рыбы-клоуны в морском анемоне в водах Филиппин.

Морской дракон (Phyllopteryx taeniolatus) в огромном водорослевом лесу у берегов Тасмании.

Кокосовый нетопырь (Ogcocephalus porrectus) в водах у берегов Кокосового острова в Коста-Рике

Зеленая морская черепаха в Марса Абу Дабаб в Египте

35-сантиметровая рыба-ангел чистит тихоокеанского ската в водах островов Ревиллагигедос, Мексика.

Глаз ската в Красном море в Египте

Лимонная акула на поверхности у Багам

Белухи подо льдом в Белом море, Карелия

Черный большерот с яйцами в водах Лембеха, Индонезия

Саблезуб обыкновенный на глубине 2600 метров

Мурена с белой креветкой-чистильщиком в Эмбоне, Индонезия

Волосатый морской черт

Морской черт в окружении рыбы-кардинала в водах Борнео

Австралийский морской лев в водах Западной Австралии

Косяк большеглазой ставриды в Индонезии

Черный морской окунь в водах у острова Ванкувер, Британская Колумбия, Канада

Косяк золотой рыбки в мелководье недалеко от Шагры, Египет

Звездочёт в Лембехе, Индонезия

Каракатица в водах Раджа Ампат, Индонезия

Группа полосатых сомов в Лембехе, Индонезия