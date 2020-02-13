Подводный мир Стива Блума (фотографии)

Стив Блум — знаменитый фотограф, работающий в National Geographic, снимает мир дикой природы. Его снимки неоднократно награждались призами во многих категориях. Также он является мастером подводной съемки.
Самец листового морского дракона в водах у полуострова Йорк, Южная Австралия.
Белоперая акула в окружении рыбы-лоцман в Красном море
Карликовые морские коньки в морском веере.
Дюгонь «пасется» у берегов Египта.
Рыба-клоун в фиолетовом анемоне в водах у Мисуле, Раджа Ампат, Западная Папуа.
Рыбы-клоуны в морском анемоне в водах Филиппин.
Морской дракон (Phyllopteryx taeniolatus) в огромном водорослевом лесу у берегов Тасмании.
Кокосовый нетопырь (Ogcocephalus porrectus) в водах у берегов Кокосового острова в Коста-Рике
Зеленая морская черепаха в Марса Абу Дабаб в Египте
35-сантиметровая рыба-ангел чистит тихоокеанского ската в водах островов Ревиллагигедос, Мексика.
Глаз ската в Красном море в Египте
Лимонная акула на поверхности у Багам
Белухи подо льдом в Белом море, Карелия
Черный большерот с яйцами в водах Лембеха, Индонезия
Саблезуб обыкновенный на глубине 2600 метров
Мурена с белой креветкой-чистильщиком в Эмбоне, Индонезия
Волосатый морской черт
Морской черт в окружении рыбы-кардинала в водах Борнео
Австралийский морской лев в водах Западной Австралии
Косяк большеглазой ставриды в Индонезии
Черный морской окунь в водах у острова Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Косяк золотой рыбки в мелководье недалеко от Шагры, Египет
Звездочёт в Лембехе, Индонезия
Каракатица в водах Раджа Ампат, Индонезия
Группа полосатых сомов в Лембехе, Индонезия