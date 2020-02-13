Даже застрелиться не сможешь! Какое оружие является самым ненадежным в реальном бою

Однажды, обсуждая на полицейском форуме достоинства современного вооружения, бойцы спецподразделений пришли к выводу, что самое надежное оружие, когда дрыном — по голове. Однако в этом случае может подвести человеческий фактор.

Если говорить серьезно, то какому оружию не стоит доверять в бою?

Русская рулетка: захочешь — не застрелишься

Действующие бойцы подбирают оружие под себя, под свою руку. В бою, когда счет идет на секунды, важно все: под каким пальцем спуск предохранителя, как отводится затвор, легко ли вставляется магазин. Из чужого непристрелянного пистолета Макарова промахнется самый опытный снайпер. Оценки вооружения в плане надежности бывают субъективны. Например, китайцы (вопреки распространенному мнению) выпускают не «одноразовые», а вполне боеспособные пистолеты, скопированные с лучших американских образцов. Самым же ненадежным считается японский пистолет, разработанный знаменитым оружейным мастером Кидзиро Намбу.

Пистолет Ярыгина

Это оружие было разработано для конкурса, объявленного МВД России. Предполагалось, что оно заменит пистолет Макарова. Прошло десять лет, и победитель конкурса пистолет Ярыгина был принят на вооружение армии, а затем и полиции под наименованием «Грач».

Десять лет понадобилось на доработку оружия. Первый выпуск имел серьезный недостаток: перекос и застревание стреляной гильзы в окне для выброса, при этом кожух-затвор останавливался. На исправления требовалось время, которое могло стоить жизни бойцу во время сражения. В ходе доработки этот недостаток был частично устранен, но вероятность перекоса гильзы в ПЯ все еще велика.

Недостатки конструкции корпуса приводили к тому, что пластиковая рамка не выдерживала интенсивной стрельбы и лопалась. Эта проблема проявила себя при использовании мощных патронов 9×19.

Пистолет ТТ

Первый российский самозарядный пистолет был создан в 1930 году, наибольшее распространение он получил 50-х годы прошлого века благодаря своей простоте и дешевизне. Однако любимое оружие бандитов, способное пробить легкий бронежилет, дверцу и стекло автомобиля, на деле было весьма ненадежным.

Задуманный Токаревым предохранитель на тыльной стороне рукояти был запрещен к установке лично товарищем Буденным. По легенде, когда за знаменитым командармом гнались белые, он развернулся в седле, чтобы пальнуть во врагов из браунинга, но неудобное расположение предохранителя на тыльной стороне рукояти не позволило сделать выстрел.

Из-за низкого ресурса и быстрого износа пистолета уже после сотни выстрелов случались заклинивания гильзы в патроннике, перекос патронов или отрыв донца гильзы.

Существенным недостатком ТТ считается ненадежный механизм защелки магазина в рукояти, отчего тот попросту выпадает на землю. Эта ситуация неоднократно повторялась на фронтах Великой Отечественной войны и была обыграна в кинематографе.

Дешево, да сердито Намбу (94 Shiki Kenju)

Этот пистолет, разработанный в Японии во время Второй мировой войны, держит пальму первенства среди худшего стрелкового оружия. Его недостатки: малая мощность, громоздкость, неудобный и неэргономичный дизайн считается более опасным для стрелка, чем для противника.

Его создатель Кидзиро Намбу начал разработку компактного легкого оружия, но на беду конструкция привлекла внимание военного ведомства. Высшие чины были недовольны темпами работы мастера, и его бригаду усилили государственными инженерами. В результате спусковые механизмы Намбу Тип 94 получились ненадежными настолько, что японские стрелки старались держать пистолет как можно дальше от себя и ни в коем случае не носить в кобуре.

The Liberator

Пистолет специального назначения, сваренный из листового металла, считался одноразовым. Его предназначение: ликвидация одиночных противников. Разработанный специально для участников Сопротивления во время Великой Отечественной войны этот пистолет поступал в комплекте с 10 боевыми патронами, складированными в рукоятке. Из него можно бело без промаха с 5-10 метров застрелить немецкого захватчика, забрать его личное оружие и воевать дальше.

Всего было выпущено 1 000 000 экземпляров Liberator от американского оружейника Джорджа Хейда.

Перезарядка делалась так: ударник оттягивался назад и поворачивался на 90 градусов. В открывшийся канал ствола и в патронник вручную вкладывался патрон. При постановке ударника на место взводилась боевая пружина ударника.

После выстрела надо было открыть ствол вручную и удалить стреляную гильзу, зацепив подручным предметом. Во время боевой операции провернуть такое было невозможно.

Скорострельное оружие

Конструктор Коробов сказал, что хотел бы создать автомат, который помог бы солдату выжить в окопе, а не пережить всех солдат в окопе. Примерно эти слова можно переадресовать авторам следующего автоматического оружия.

Пулемет Шоша (Chauchat)

Это оружие отличает весьма неуклюжий дизайн, при котором тыльная часть ствольной коробки при стрельбе оказывалась под щекой стрелка. По слухам, французские солдаты, на вооружении которых стоял этот пулемет, предпочитали переходить на винтовки. Темп огня был слишком низок, а магазины были сконструированы так, что в полевых условиях забивались снегом и грязью. Боевые расчеты специально обучались менять магазины на ходу.

Volkssturmgewehr VG-45 (винтовка ополчения)

Немецкий полуавтоматический карабин, которым в конце Второй мировой войны снабжалось ополчение Volkssturm, изготавливался в кустарных мастерских. Фактически, сделанный на коленке карабин был ненадежен и по точности выстрела сравним с партизанскими обрезами. Использовать такое оружие можно было только в отчаянной ситуации последних дней сражений за Берлин.