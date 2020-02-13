Как написать заключение, вывод в дипломной работе на отлично

Как только нужно писать заключительную часть дипломной работы, студенты начинают паниковать. Небольшой размер раздела вмещает выводы, результаты проведенного исследования. Здесь невозможно списать тезисы из книги или монографии, важно четко, лаконично сформулировать итоги проведенной работы. Заключение в дипломной работе имеет много особенностей, которые следует учитывать при работе над проектом.

Как написать вывод?

Заключительная часть дипломной работы является обязательным разделом исследования. Он следует сразу после основной части, перед библиографическим списком, ссылками. Выводы дипломной содержат:

важнейшие итоги по теоретическим, практическим запросам проблематики, которую разрешает автор;

итоговое оценивание проведенного эмпирического исследования, если учащийся применял его, с кратким описанием полученных результатов;

создание основы для защиты основных положений. Данный момент создает отличие конкретного труда от предшествующих;

практические предложения, которые допускаются в анализе практической деятельности;

авторское мнение относительно последующих перспектив исследования тематики;

подведение общих выводов (достигнут ли ожидаемый результат, цели, задачи, подтверждена ли гипотеза).

Другими словами, вывод в дипломной работе представляет собой краткий обзор результатов, которые были получены в ходе дипломного исследования, на основе самостоятельно сделанных аналитических выводов.

Как любая часть дипломной работы, заключение строго регламентировано. Хотя сравнивая со вступлением, выводы имеют больше личных мыслей автора, так как посвящены его умозаключениям. Нужно сказать, что связь между вступлением и заключением имеет основания. Вначале он формулирует цели, задачи, метода, а затем – аргументировано доказывает их актуальность.

Как написать заключение: структура, объем

Объем заключительного раздела составляет от 3 до 5 страниц. Оформлять раздел согласно ГОСТу нужно 14 размером шрифта TimesNewRoman. Структура состоит из следующих элементов:

Вводный раздел. Некоторые авторы придерживаются мнения, что нужно сразу начать текст со слов: «Результат проведенного исследования подтверждает гипотезу о том, что…». Это не совсем правильное решение, так как вызывает недоумение у слушателя, он оказывается неподготовленным к этому. Необходимо написать несколько предложений об основных положениях, которые были описаны во вступительной части. А затем плавно перейти к перечислению итогов. Основа заключения уже содержит выводы, итоги, результаты исследования. Следует отразить пункты из теоретической, практической частей, дать ответы на поставленные вопросы. Не нужно давать отрывистые ответы, скача, словно баран по скалам. Рекомендуется последовательно излагать выводы, придерживаясь основной структуры дипломной работы. Логично излагать выводы согласно ранее перечисленным задачам во введении. Заключить основную часть можно констатацией факта того, что была достигнута поставленная цель, доказана гипотеза. Завершая последний раздел дипломной работы, необходимо уделить абзац практической ценности работы. Автору нужно предоставить собственные бесценные рекомендации, которые позволяют усовершенствовать объект изучения, дают возможность внедрить в практику последующих наработок.

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Советы, как упростить процесс написания заключения к дипломной работе

Преподаватели утверждают, что заключение не должно содержать воду. Проще всего собрать выводы по пунктам, подпунктам разделов, немного обработав. Но подобный шаг принес средний балл, а хорошую оценку рассчитывать не придется.

Чтобы учащийся получил заслуженно высокий балл, нужно обобщить результаты, добиться их целостности. Серьезной ошибкой считается отсутствие сочетаемости выводов по теории, практике. Другими словами, учащийся половину заключения посвящает итогам по теоретическому разделу, а половину – по практическому., связывая их между собой. Главной целью заключения дипломной работы – придание всему проекту завершенности, целостности.

Ниже представлены простые решения, как написать заключение:

написать заключение нужно в научном стиле. Допускается применение следующих вводных формулировок: «В нашем исследовательском проекте мы выяснили…», «Заключительная часть труда содержит..», «Наш научный труд позволяет сделать вывод о…», «Решая поставленные задачи, мы продемонстрировали … (приводятся основные результаты, выводы), другие;

написать заключение возможно после анализа двух-трех ранее написанных дипломов. Перед глазами учащегося будет находиться образец, на который можно ориентироваться.

Написать заключение не составит сложности, если автору удастся подтвердить актуальность поднятой тематики, кратко охарактеризовать произведенные действия, полученные выводы, сравнить с полученными ранее результатами, определить степень достижения поставленных целей, оценить их эффективность. Полезность от работы окажется нулевой, если она не будет иметь практическое применение. Поэтому пару предложений нужно посвятить внедрению результатов в практику.

Нужно отметить, что заключительную часть читают все члены комиссии. Здесь не места лирическим отступлениям, излишним оборотам. Следует писать строго по изучаемой тематике/проблематике. Информация подается логично, последовательно, без эпитетов, восклицаний.