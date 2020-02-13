Сирийская армия освободила ряд городов от террористов

Говорить о том, что обстановка в Сирии нормализовалась, на сегодняшний день никак не приходится. Вооруженные бандформирования раз за разом нарушают перемирие, тем самым демонстрируя свое несогласие. Впрочем, сирийская армия успешно действует по ряду направлений.

Новости Сирии сегодня, 13 февраля: армия вытесняет террористов

Три населенных пункта — Шейх-Али, Арада и Арназ, находящиеся западнее Алеппо в Сирии, были освобождены от террористических бандгрупп в результате операции сирийской армии, о чем сообщения появились накануне.

Этой победой армейские подразделения расширили зону контроля над важнейшими территориями, охватывающими шоссе Алеппо — Дамаск.

В среду утром правительственные силы выбили бандформирования из предместья Хан-эль-Асаль и микрорайона Рашидин-4 административного центра Алеппо, откуда боевики обстреливали из минометов западные кварталы города.

Кроме того, в среду армия Сирии освободила важнейшую транспортную артерию М-5, связывающую крупнейший на севере город Алеппо с Хамой, Хомсом и Дамаском.

Сирия сегодня, новости 13.02.2020: Эрдоган обвинил РФ в убийстве мирных жителей

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийские правительственные войска вместе с российской авиацией совершали атаки на мирных жителей в идлибской зоне деэскалации. В российском правительстве это отрицают; Кремль в свою очередь обвинил Анкару в невыполнении достигнутых ранее соглашений по Сирии.

«[Сирийский] режим и Россия бьют в основном не по террористам, а по мирным жителям. Цель — оккупация этого региона, чтобы заставить жителей переместиться к нашим границам», — заявил Эрдоган на заседании фракции правящей партии. Он напомнил, что от последних атак войск Асада погибли уже 14 турецких солдат, а к их закрытой границе прибыли около 700 тысяч беженцев.

«Анкара отныне будет учитывать ситуацию на местах, а не условия соглашений. Турция полна решимости отбросить войска Асада за пределы Идлибской зоны деэскалации Открыто заявляю, что при малейшем ущербе турецким военным, ВС Турции будут повсеместно наносить удары по силам режима Башара Асада», — подчеркнул Эрдоган.

Директор департамента российского МИДа по вопросам новых вызовов Владимир Тарабрин ответил, что атаки по гражданскому населению не наносила ни российская, ни сирийская сторона: их целью всегда были «исключительно террористические формирования, те, кто с оружием в руках воюют против законных властей».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Турция не смогла, согласно Сочинскому меморандуму, обеспечить нейтрализацию террористов в Идлибе: «Сейчас мы по-прежнему с сожалением констатируем, что эти группировки из Идлиба наносят удары по сирийским войскам, а также осуществляют агрессивные действия в отношении наших военных объектов».

Карта боевых действий в Сирии от 13.02.2020: обзор главных событий

Вчера, после попадания ракеты в сирийский вертолет Ми-17, в результате чего он был сбит и все три пилота погибли, джихадисты, воодушевленные этим событием, начали контрнаступление в районе города Найраб. Стоит отметить, что воздушная машина была поражена за пределами действия ПЗРК, что подтверждает версию о причастности к данному инциденту турецких военных.

Применив «шахид-мобили», которыми управляли смертники, террористы прорвали первую линию обороны на западной окраине населенного пункта и ворвались на его улицы. От взрывов заминированных машин сирийские военные понесли большие потери и были вынуждены отойти.

Следом за боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» в бой были введены протурецкие формирования «Фронта национального освобождения» (NLF), которые при поддержке, переданной им Анкарой бронетехники, принялись расширять прорыв. Примечательно, что турецкие военные, после понесенных потерь, теперь не рискуют, выдвигая вперед своих сателлитов, стараясь достичь результатов чужими руками.

Впрочем, успех джихадистов оказался кратковременным. Пока оппозиционные СМИ заявляли о захвате Найраба, ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли точечные удары по боевым порядкам и бронетехнике противника. Затем в бой вступили штурмовые подразделения 25-й дивизии Сил специального назначения (ранее «Tiger Forces»), отбросившие боевиков назад.

В результате кровопролитных боев за Найраб было убито до 40 боевиков, которые оказались отрезаны от основных сил. Потрепанные бандформирования «умылись кровью» и были вынуждены отступить к Сармину.

Одновременно с ударом по Найрабу готовилось наступление и на Маарат ан-Нуман. Однако, эти намерения были заблаговременно вскрыты российской воздушной разведкой. Скопление джихадистов было накрыто самолетами ВКС РФ и ВВС САР в районе города Дейр-Сонбол.

В ходе налета было ликвидировано только убитыми около 60 боевиков, несколько десятков получили ранения. Кроме того уничтожено 8 единиц боевой техники, включая турецкие бронемашины перед этим переданные мятежникам Анкарой.

Новая партия беженцев прибыла на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) из соседних государств. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, 307 человек возвратились из Ливана через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 388 сирийцев пересекли границу с Иорданией в районе контрольно-пропускного пункта «Насиб».

Стало известно, что за сутки правительственные подразделения разминировали более двух гектаров территории в провинциях Дамаск и Даръа. Согласно сведениям ЦПВС, саперы инженерных частей САА выполняли задачи по зачистке местности в городе Дума в Восточной Гуте, и в населенных пунктах Джасим и Эль-Харра. В общей сложности были выявлены и уничтожены 35 взрывоопасных предметов.