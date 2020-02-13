Следком возбудил уголовное дело факту гибели пациентки горбольницы Новоалтайска

Следственные органы СКР России по Алтайскому краю завершили доследственную проверку по сообщению СМИ о смерти жительницы Новоалтайска, которой не оказали необходимую помощь в больнице. По факту проверки было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого могут стать медики, следует из сообщения СУ.

Как уточнили в региональном следкоме, в январе 2020 года средства массовой информации края опубликовали сообщение жителя Новоалтайска о смерти его жены. По словам мужчины, в конце прошлого года его супруга обратилась в отделение скорой медицинской помощи городской больницы Новоалтайска в связи с болью в ноге. Горожанин утверждал, что приехавшие по вызову врачи поставили женщине обезболивающие препараты, не предложив госпитализацию. «На следующий день вызываем доктора из клиники, снова нам говорят — хондроз. Ставят блокаду и обезболивающее. Утром все еще хуже. В городской больнице им. Литвиненко жене начали делать операцию. Мне лично врач сказала: «Не паникуйте, сейчас давление поднимем и к вечеру ваша жена будет в палате!» Через несколько часов моя жена скончалась. Не от хондроза или защемления, тромб в сосудах. И если бы изначально был поставлен правильный диагноз, ее можно было бы спасти!» — уверен автор сообщения.

Новоалтайский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, назначен комплекс необходимых судебно-медицинских экспертиз. Расследование продолжается.

Отметим, что Новоалтайская городская больница уже неоднократно оказывалась в эпицентре скандалов в связи с гибелью там людей. Так, в мае прошлого года Министерство здравоохранения Алтайского края инициировало проведение внутренней проверки в «Городской больнице имени Л. Я. Литвиненко Новоалтайска» в связи с гибелью одного из сотрудников прямо на рабочем месте. По сведениям ИА «Банкфакс», речь шла о 28-летнем Алексее Тюнине, который работал там анестезиологом-реаниматологом. Обстоятельства, а также возможные причины гибели медика стали известны Telegram-каналу Unusual Crimes Barnaul, который сообщил, что у молодого врача отказало сердце. Утверждалось, что в тот момент из-за острой нехватки персонала в больнице сотрудников перевели на новый режим работы: двое суток они работают и одни остаются на отдых. Такой график якобы держался несколько месяцев. Анестезиолог-реаниматолог Тюнин в день смерти как раз завершил первое дежурство и будто бы отправился в ординаторскую вздремнуть, а позже коллеги обнаружили его мертвым. Источник Telegram-канала полагал, что как раз перегрузки на работе могли стать причиной скоропостижной кончины столь молодого специалиста.

Впрочем, в Минздраве края позже заявили, график дежурств там был утвержден заместителем главврача по медицинской части. При этом сотрудники данного отделения были с ним ознакомлены под роспись. Никаких нарушений там якобы не было. Что же касается обстоятельств гибели молодого врача больницы, в министерстве сообщили, что ими были запрошены все необходимые документы. После их изучения будут сделаны выводы и дана оценка работе отделения.

Кроме того, в конце января 2020 года стало известно, что претензии к этой больнице имеет молодая мать из Новоалтайска, ребенок которой скончался. По мнению женщины, за смерть ее восьмимесячного сына должны понести ответственность сотрудники нескольких медучреждений, в том числе и горбольницы Новоалтайска, которые отказались оказывать ребенку реанимационные действия и, несмотря на его критическое состояние, лишь перенаправляли из одного медучреждения в другую. В результате мальчик погиб.