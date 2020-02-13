WSJ: Безос приобрел поместье в Беверли-Хиллз за рекордную сумму

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Cliff Owen/AP

Американский предприниматель, основателем компании Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос, приобрел поместье в городе Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, ранее ни один объект жилой недвижимости в Лос-Анджелесе и его окрестностях не был продан за столь крупную сумму.

Уточняется, что площадь поместья составляет около 3,6 га. На участке есть теннисный корт, поле для игры в гольф, несколько садов и домов.

Также отмечается, что Безос купил поместье у медиамагната Дэвида Геффена. А первым владельцем поместья был один из президентов компании Warner Bros. Джек Уорнер.

В настоящее время, по оценкам агентства Bloomberg, состояние Безоса составляет более $132 млрд, что делает его самым богатым человеком в мире.