Ситуацию с коронавирусом назвали контролируемой

Число новых заболевших коронавирусом снижается, указывают данные Всемирной организации здравоохранения. Генеральный директор ВОЗ тем не менее предупреждает, что к информации о снижении активности вируса нужно отнестись предельно осторожно, т.к. эпидемия может в любой момент пойти в обратную сторону.Ранее ВОЗ уже признавала вспышку коронавируса чрезвычайным происшествием глобального масштаба. В этой связи практически все страны начали вводить усиленные меры по защите от распространения опасной заразы.Да данный момент опасная инфекция обнаружена больше чем у 45 тысяч людей в основном в Китае.Тем временем, В Лондоне зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.Как сообщается в Twitter SkyNews, пациент уже находится в больнице на юге британской столицы.

Стоит отметить, что это уже девятый подтвержденный на территории Великобритании случай заражения коронавирусом.Коронавирус в России: есть ли новые заболевшиеПервые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае, а также в Тюменской области. Это граждане Китая, которые прошли успешное лечение и были выписаны. Примечательно, что у контактировавших с ними людьми коронавирус выявлен не был. Ситуация находится под контролем российских властей.Премьер-министр Михаил Мишустин поручил сформировать стратегический запас медицинских масок на случай распространения коронавируса в России. Это следует из протокола оперативного совещания председателя правительства со своими заместителями, которое прошло 3 февраля.В частности, перед Роспотребнадзором поставлена задача рассчитать, сколько потребуется средств индивидуальной защиты, а Росрезерву, Минфину и Минпромторгу — представить в правительство совместные предложения.