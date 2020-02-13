Поклонники Заворотнюк разглядели плохой знак

Для поклонников актрисы Анастасии Заворотнюк представляется проблематичной задача по поиску новой информации о ее состоянии здоровья. Связано это напрямую с отсутствием официальных сведений со стороны ее ближайших родственников.Новости сегодня, 13 февраля, Анастасия Заворотнюк: поклонники заметили плохой знакПоклонников звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк взбудоражила видеозапись, на которой актриса фигурирует вместе с Жанной Фриске, которая скончалась от рака в 2015 году. По их мнению, это может быть «плохим знаком», поскольку и Анастасия Заворотнюк, по данным прессы, сейчас страдает от рака мозга.Видеозапись музыкального шоу Дмитрия Шепелева, в одном из выпусков которого встретились ныне покойная певица Жанна Фриске и актриса Анастасия Заворотнюк, появилась в инстаграме. Актриса в ролике встречает прибывшую в студию Жанну Фриске, обнимая ее.

«Жанна приехала. Ура!» — говорит звезда сериала «Моя прекрасная няня».После этого поклонники начали активно выражать беспокойство в комментариях. Некоторые даже предложили автору публикации удалить ее.Анастасия Заворотнюк: что случилосьТревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк и возможном диагнозе «рак мозга» стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с тяжелой болезнью.Напомним, Анастасия Заворотнюк еще 20 лет назад предвидела свою раннюю смерть. На одном из видео вона просит Бога о том, чтобы он дал ей еще хотя бы 20 лет жизни, чтобы успеть насладиться любовью.