Карантин введен в школах Иваново

Во всех школах, учреждениях дополнительного образования детей в Иваново еще с 8 февраля 2020 года местной властью введен карантин. Учебный процесс приостановлен согласно постановлению главного регионального санврача Александра Минашкина. Документ «О введении ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ в г. Иваново» обнародован 6 февраля.Карантин в Иваново: свежие данные на сегодня, 13 февраляИз-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ в дошкольных учреждениях Иваново ужесточен контроль за приемом детей. Если у ребенка повышена температура тела, имеются катаральные явления, в группу его не пускают. Действие постановления будет актуальным до того момента, пока главный государственный санврач в регионе Александр Минашкин не выдаст распоряжение, регламентирующее снятие карантинных мероприятий. До какого числа в Иваново будет карантин, пока не известно.Александр Минашкин распорядился, чтобы с 11 февраля по всему региону были ограничены массовые мероприятия из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

— В целях обеспечения комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, минимизации последствий эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями в Ивановской области постановляю ввести ограничительные мероприятия (карантин) по предотвращению распространения гриппа и ОРВИ на территории Ивановской области с 11.02.2020 года до особого распоряжения.Эпидемиологическая обстановка ухудшилась: порог заболеваемости превышен на 52.5% (в течение недели медицинская помощь потребовалась 12 427 людям). Если сравнивать с минувшей неделей, то заболеваемость увеличилась на 19.9%.Эпидемиологический порог превышен уже в 12 муниципалитетах региона. Карантин объявлен не только в Иваново, но и в Шуе, Родниковском, Фурмановском районах. Из-за карантина ситуация следующая: ограничены массовые мероприятия, ограничены спортивные мероприятия, тщательно анализируется ситуация в городе и области, подготавливается дополнительный коечный фонд в больницах, запрещено навещать больных в клиниках, введен масочный режим.