Эрдоган пригрозил России и Сирии военными действиями

Новости Сирии на 13 февраля указывают на то, что многочисленные усилия международного сообщества, которые были направлены на подавление любых очагов проявления террористической опасности, приносят плоды, но не в рамках 100-процентного результата.Новости Сирии сегодня, 13.02.2020: Эрдоган угрожает РоссииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в парламенте заявил, что не намерен мириться с нарушением договоренностей по Идлибу. Он настаивает на том, чтобы сирийские подразделения покинули зону деэскалации и прекратили нападения на турецких военных. В противном случае власти страны оставляют за собой право отказаться от договоренностей, заключенных с Москвой по Сирии, и задействовать всю свою боевую мощь.«Сирийский режим, которому оказывают поддержку Москва и проиранские боевики, нападает на мирных жителей, совершаются массовые убийства и проливается кровь», — поведал Эрдоган, подчеркнув, что Турция «не будет оставаться в этой ситуации зрителем».Он напомнил, что за последние дни Турция потеряла убитыми 14 солдат, еще 45 получили ранения. В ответ армия Турции нанесла удары по 115 целям режима Асада.Турецкий лидер потребовал отвести все сирийские подразделения за линию идлибской зоны деэскалации. Иначе, заявил он, эти силы «туда отведут». Более того, он предупредил, что авиация, которая сейчас летает над Идлибом, уже не сможет свободно действовать в этом районе.Сирия сегодня 2020, новости 13 февраля: американцы убили сирийского подросткаПодросток погиб в сирийской провинции Хасеке в результате столкновения американских военных с местным населением, еще один человек ранен.По словам главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС, входит в Минобороны России) Юрия Боренкова, между американскими военнослужащими и жителями провинции Хасеке «произошел конфликт». Солдаты США открыли огонь на поражение по гражданским лицам, добавил Боренков. Как отметил руководитель ЦПВС, в результате конфликта погиб 14-летный Фейсал Халид Мухаммад, еще один местный житель пострадал.

В ЦПВС уточнили, что столкновение произошло после того, как отклонившаяся от маршрута колонна американских Вооруженных сил была остановлена подразделением правительственных войск Сирии в районе населенного пункта Харбат-Хамо в Хасеке в 10:30 в среду, 12 февраля. Благодаря усилиям российских военных, которые прибыли на место происшествия, удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями, рассказал Боренков.Глава Центра сообщил, что российские солдаты также помогли «обеспечить выход колонны ВС Соединенных Штатов в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо сирийской провинции Хасеке».Военные сводки из Сирии на сегодня, 13 февраля: обзор карты боевых действийНесколько дней назад российская авиабаза Хмеймим подверглась очередному налету вражеских БПЛА. Об этом сообщил в понедельник начальник Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.«ПВО российской авиабазы Хмеймим обнаружило и отразило две атаки с использованием боевых беспилотных летательных аппаратов, запущенных из района зоны деэскалации Идлиб, который контролируется боевиками», — заявил Боренков.По его словам, первый беспилотник прилетел с северо-востока и был отбит ракетным комплексом «Панцирь-С1» примерно в двух километрах от базы. Второй БПЛА направлялся с северо-запада и был сбит примерно в 6 км от аэродрома. Никаких жертв и материального ущерба российские военные не понесли, авиабаза работает в прежнем режиме.Сирийская арабская армия практически взяла под контроль стратегическую магистраль Алеппо-Дамаск (М-5). ВС САР необходимо выбить джихадистов только с нескольких участков. Кроме того правительственные войска освободили город Кафр-Нуран на юго-западе провинции. В настоящее время подразделения ВС САР находятся на подступах к городу Аль-Атареб.В районе города Алеппо од контроль правительственных сил перешли район Рашидин-4, парк эль-Асад, комплекс Ассоциации журналистов, элеватор в окрестностях города Хан-Туман и н.п. Абу Шуайлам.