Озвучено новое количество заболевших коронавирусом в мире

В первую очередь пользователи интернета, которые пытаются узнать свежие новости о китайском коронавирусе, ищут информацию о количестве заболевших. Сделать это можно с помощью карты распространения опасного заболевания.Коронавирус: новости сегодня, 13.02.2020На специальных сайтах в режиме реального времени можно посмотреть карту распространения коронавируса. Больше всего от эпидемии пострадал материковый Китай, где уже более 45 тысяч зараженных и 1113 умерших. Еще два человека умерли за пределами Китая, куда смогла распространиться инфекция — в Гонконге и на Филиппинах. Не смотря на то, что коронавирус начался в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, вопрос обновленной карты распространения коронавируса интесует сегодня очень многих. Особенно тех, кому необходимо по тем или иным причинам обязательно отправиться в Китай. Такую карту можно посмотреть здесь.Согласно последним данным, от коронавируса уже умерли 1115 человек и более 45000 заражены. В сутки в среднем от коронавируса умирает 100 человек, а заражается — порядка 2000 человек.

Карта распространения коронавируса на 13 февраля 2020 года: При этом Национальный комитет здравоохранения Китая также сообщил и положительные новости. Уже 4740 пациентов были вылечены благодаря усилиям врачей. Их состояние было стабильно хорошим и их выписали из больницы.Коронавирус из города Ухань всего за несколько недель превратился в настоящую эпидемию и угрозу для жителей всего мира. Случаи заражения были подтверждены в 27 странах. Коронавирусная инфекция может вызывать симптомы, подобные простуде и гриппу. Поэтому особое внимание следует уделять случаям внезапного озноба, насморка, кашля, общей слабости организма, головным болям и мышечным спазмам, а также некоторым расстройствам.Симптомы коронавирусаИнфекция, вызванная новым коронавирусом, может вызывать озноб, кашель, одышку и затруднение дыхания. Врачи рекомендуют избегать контакта с животными и людьми, у которых появляются признаки простуды или гриппа.