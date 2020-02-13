В Сирии случилось новое обострение

Вот уже несколько дней в прессе широко обсуждается информация о том, что конфликт между Турцией и Сирией получил новый виток обострения. Экстренность ситуации можно обрисовать на примере срочных переговоров на высоком уровне между Россией и Турцией.Новости Сирии сегодня: Турция вновь нагнетает обстановкуВ связи со сложившейся ситуацией Путин и Эрдоган проведут переговоры в среду, 12 февраля. Стороны обеспокоены сложившейся ситуацией, поскольку она привела к серьезному обострению.Уточним, что в Турции заявили, что в понедельник были приняты ответные меры на обстрел сирийскими войсками, в результате которого были убиты пять турецких солдат и еще пять ранено. Инцидент произошел в северной сирийской провинции Идлиб, что стало заметным обострением спустя неделю после столь же смертельного столкновения между двумя сторонами, о чем ранее сообщал наш сайт n4k.ru.Перестрелка произошла после того, как российская делегация провела второй раунд переговоров в турецкой столице Анкаре, чтобы обсудить боевые действия в сирийской провинции Идлиб. По окончании переговоров немедленного заявления сделано не было. Бои в Идлибе привели к краху хрупкого перемирия, заключенного при посредничестве Турции и России в 2018 году. Турция поддерживает сирийских повстанцев, в то время как Россия решительно поддерживает кампанию сирийского правительства по освобождению этого района, который является последним оплотом повстанцев в Сирии. Представитель ООН сказал, что число беженцев в результате насилия с 1 декабря достигло почти 700 000 человек. «Это почти 100 000 человек всего за неделю», — поведал региональный представитель ООН Дэвид Свансон.«Это вполне может оказаться самым большим числом беженцев за столь короткий период с тех пор, как сирийский кризис начался — почти девять лет назад», — сказал Свонсон, призвав к немедленному перемирию.В результате боевых действий Турция направила сотни военных автомобилей и военнослужащих в провинцию Идлиб на прошлой неделе, что привело к прямому противостоянию сил обеих сторон, что было редкостью в сирийском конфликте. Восемь турецких военных и гражданских сотрудников, а также 13 сирийских солдат были убиты во время столкновений в провинции на прошлой неделе. Турция предупредила Сирию отступить к линиям прекращения огня, которые были согласованы в 2018 году.Министерство обороны Турции заявило, что его пять военнослужащих были убиты, а раненые были подкреплением, которое было отправлено в Идлиб. В последующем заявлении говорилось, что ответные меры соответствуют праву Турции на самооборону.Военные сводки из Сирии на сегодня, 13 февраля 2020Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке говорит RT, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке говорит, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.Он проинформировал, что инцидент имел место утром 12 февраля на блокпосту в районе населённого пункта Харбат-Хамо, расположенном восточнее города Камышлы.«Подразделением правительственных войск Сирийской Арабской Республики была остановлена отклонившаяся от маршрута следования колонна ВС США. Между военнослужащими США и местным населением произошел конфликт, в результате которого военные США открыли огонь на поражение по гражданским лицам», — сказал Боренков.Получивший тяжелое ранение главарь «Хайят Тахрир аш-Шам» (ранее «Джабхат ан-Нусра») Абу Мухаммад аль-Джулани был эвакуирован в предместья Варшавы.Несмотря на политическое давление Запада и Турции, Дамаск продолжает успешное наступление на севере Сирии. По последним данным сирийская армия находится на подступах к городу Идлиб. В ходе ожесточенных боев освобождены десятки населенных пунктов. Точечными ударами уничтожены лидеры бандформирований.Вчера стало известно, что в результате ракетного обстрела был уничтожен командный центр террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», располагавшийся в окрестностях столицы провинции Идлиб. В это время там проводили совещание духовные и военные лидеры джихадистов, включая шейха из Саудовской Аравии, который известен под именем Абу Абделла Аль-Мухайсини.Кроме того, по данным сирийской разведки, на встречу прибыл главарь «ан-Нусры» Абу Мухаммад аль-Джулани, который также оказался в зоне авиаудара. Он получил серьезные ранения, но соратникам удалось его эвакуировать.В бессознательном состоянии охранники переправили аль-Джулани к границе с Турцией, но Анкара отказалась его принимать, объяснив это продолжающимися переговорами с Россией. Впрочем, турецкие военные предоставили ему место в полевом госпитале на оккупированной территории.Отчаявшись спасти своего лидера, террористы воспользовались давно забытым каналом связи с военными США. Предполагается, что они вышли на заместителя командующего американской миссии в Сирии и Ираке генерала Гринкевича, который отвечает за разведку.В Идлиб, через оккупированную протурецкими силами территорию, зашли несколько американских вертолетов с наемниками из Польши, которые эвакуировали аль-Джулани в Ирак. Затем он был доставлен самолетом в предместья Варшавы.По его словам, один местный житель получил ранения, ещё один — 14-летний мальчик — погиб.Как отметили в ЦПВС, дальнейшую эскалацию удалось предотвратить только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих.