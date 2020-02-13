Точка поставлена. Шведский суд отклонил апелляцию Литвы к «Газпрому»

МОСКВА, 12 февраля/ Радио Sputnik. Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение Стокгольмского арбитража, оставив в силе отрицательное решение по исковым требованиям Литвы к «Газпрому».

Об этом свидетельствуют данные из проспекта к еврооблигациям «Газпрома», с которым ознакомилось РИА Новости.

«Двадцатого декабря 2019 года Верховный суд Швеции <…> оставил в силе решение Апелляционного суда Стокгольма. Решение Верховного суда Швеции не подлежит обжалованию», – говорится в отчете.

Ранее апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил требование Литвы отменить решение Стокгольмского арбитража по спору между РФ и Литвой относительно условий закупок углеводородов.

В исковых заявлениях значились требования к «Газпрому» в размере полутора миллиарда евро, а также утверждалось, что цены на газ, который российская компания поставляла с 2006-го по 2015 год литовской Lietuvos Dujos, были несправедливы. Шведский эти пункты не поддержал.

Суд также обязал Литву возместить «Газпрому» все судебные издержки. В августе Вильнюс обжаловал это решение в Верховном суде Швеции.

Ранее радио Sputnik сообщило, что МИД посоветовал Западу прекратить «санкционный зуд» по транзиту газа.