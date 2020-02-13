В Стамбуле приземлился самолет, пилот которого потерял сознание

Командир экипажа самолёта Pegasus, совершавшего рейс PC902 Вена-Стамбул, потерял сознание незадолго до посадки. Второй пилот сообщил наземным службам о ЧП на борту и самостоятельно посадил самолёт, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись переговоров между пилотом и диспетчером.

После посадки пассажиры покинули самолёт, а командира экипажа увезла ожидавшая в аэропорту скорая. Сейчас его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

Пятого февраля самолёт авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс PC2193 Измир — Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле и развалился на три части. Согласно заявлению главы минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены.