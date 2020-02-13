Такого же фрика нашла: новое видео Бузовой и Манукяна вызвало омерзение в Сети

Теперь Ольга стала активным участников вайнов Манукяна.

В мире российского шоу-бизнеса шоковой новостью стала информация, что завидная невеста Ольга Бузова наконец нашла своего принца в лице блогера Давида Манукяна, который младшее ее на семь лет.

И пока многие считают, что DAVA с Бузовой только, чтобы решить свои финансовые проблемы, в Stories Instagram влюбленных часто появляются совместные ролики, некоторые из которых отличаются излишней откровенностью, а у других просто зашкаливает мимимишность романтичности.

Сегодня Бузова поделилась, что они вместе с Давой приехали в Ботанический сад при МГУ Москвы, где, судя по сторис, снимали очередное видео в формате Тик-Ток. К слову к съемкам вайнов она пристрастилась после знакомства с блогером, который благодаря им и получил свою известность.

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В свою очередь Дава высказал свое негодование по поводу формы одежды своей ненаглядной, которая несмотря на ветреную погоду и снегопад ходит без шарфа и нараспашку. Из-за этого она часто мучается от насморка.

И тут неожиданно для подписчиков он на камеру "вытер ее сопли" ртом, вызвав отвращения у подписчиков. Ведь любовь любовью, а гигиену никто не отменял.

"Бузову можно поздравить что такого же фрика нашла супер пара два клоуна", "А спасать он её будет — отборным матом. У Буз появился третий ребёнок: Ева, Челси и инфантильный плюшевый Миша — солнышко мамино", "Феее бесит она", "Ужасное видео показуха не натурально слишком наигранно армянчик деньги Бузовой отрабатывает", "Показушники. А потом он ее "бросит" и она опять будет "выть" на всю страну?", "Вовремя армян подсуетился на голодающую Бузову от секса", "Страшные", "Она же говорила чит никогда не будет на показ выставлять после Тарасова личную жизнь", — пишут разгневанные хейтеры.

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Тем не менее стоит упомянуть, что армию Бузовой всеж же счастива за свого кумира.

"Какие они кайфовые, какая энергетика, круто", "Классные", "Обожаю эту пару", "На одной волне))", "Крутышки", "Прикольно", — в таком контексте все они пишут свои пожелания.