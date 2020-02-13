Какой сегодня праздник: 13 февраля 2020 года отмечается Никита-пожарник

Сегодня, 13 февраля 2020, также празднуют Всемирный день радио и другие события.

Какой сегодня праздник 13 февраля 2020: церковный праздник Никита-пожарник

Праздник Никита-пожарник отмечается 13 февраля 2016 года (дата по старому стилю – 31 января).

В этот день православной церковью чтится память святого Никиты Печерского, епископа Новгородского, затворника. В народе его считают покровителем огня, защитником от пожаров, молний и палящего солнца.

В юности Никита был монахом Киево-Печерского монастыря. Вскоре он решил стать затворником. Несмотря на то, что его отговаривали от этого старшие и более опытные братья и игумен, Никита настоял иецхэзжн на своем.

Находясь в затворе, юный монах подвергся искушению дьявола. Тот предстал перед юношей в образе Ангела. При его пособничестве Никита стал лучше остальных знать книги Ветхого Завета, но о Евангелии даже слышать не хотел. Поняв, что произошло с молодым иноком, старые братья с помощью молитв смогли отогнать от него демона.

Дальнейшая жизнь Никиты проходила в строгом посту, молитвах и стремлении к смирению и кротости. Позже его поставили епископом в Новгород. За святость жизни Бог наградил Никиту чудотворным даром. История гласит, что он смог вызвать дождь во время сильной засухи, а также прекратить пожар.

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Если в печке дрова не разгораются и дымят, значит, скоро наступит оттепель.

Белый цвет в печи означает раннюю весну и потепление, а красный – скорые морозы.

Если раскричались вороны, то скоро будет вьюга.

Вечером из дому выходить нельзя – может порча прилипнуть.

Всемирный день радио

Всемирный день радио – профессиональный праздник тех, чья деятельность связана с отраслью радиосвязи. В торжестве принимают участие разработчики оборудования, инженеры, ведущие и дикторы вещательных станций, служащие мобильных операторов, вспомогательный персонал. В чествованиях принимают участие энтузиасты, увлекающиеся эфирной техникой, преподаватели и студенты, выпускники профильных учебных заведений. Присоединяются к торжествам их родственники, друзья, знакомые и близкие люди.

В России в 2020 году Всемирный день радио отмечается 13 февраля и проходит 9 раз. В РФ он не закреплен на официальном уровне — в перечне памятных дат и не является общегосударственным выходным.

Событие берёт начало в 2011 году. ЮНЕСКО поддержала инициативу учредить праздник, закрепив его своим решением. Выбранная дата имеет символическое значение: она приурочена к началу вещания «Радио ООН» в 1946 году.

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День рождения кинокамеры

День рождения кинокамеры отмечается 13 февраля.

Легенда создания первой кинокамеры напоминает историю открытия закона всемирного тяготения или периодической таблицы Менделеева. Согласно ей, Луи Люмьер сконструировал и собрал свое ноу-хау, спасаясь от приступа бессонницы. Проектор с кулачковым механизмом воспроизводил изображение с перфорированной пленки на экран (полотно, стену).

13 февраля 1895 года братья Луи и Огюст Люмьер получили патент на изобретение, которое назвали синематографом. 28 декабря того же года они продемонстрировали устройство в действии. Луи и Огюст устроили платный аттракцион – просмотр первого короткометражного фильма о прибытии поезда на станцию в «Гран кафе» в Париже. Несмотря на то, что за первый вечер показа предприниматели заработали только 35 франков (которых хватило лишь на оплату аренды), они отказались продать свой кинопроектор директору театра «Робер-Удэн» – иллюзионисту Жоржу Мельесу.

Братья не рассчитывали на мировой успех и известность. Главная цель, которую они преследовали – улучшить финансовое благосостояние. Но кинематограф быстро завоевывал популярность и стал любимым времяпровождением. К 1898 году фильмотека Люмьер выросла до 500 картин.

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Кто празднует именины 13 февраля 2020?

Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.

Что произошло 13 февраля 2020 в России и мире?

1547 – царь Иван Грозный венчался первым браком.

1720 – указом Петра I основан Главный магистрат – бюрократическое учреждение России.

1842 – Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург – Москва.

1895 – начало мирового кино: братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру.

1934 – в Чукотском море был раздавлен льдами пароход – Челюскин.

1945 – завершила Будапештская наступательная операция, в результате которой Будапешт был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Кто родился 13 февраля 2020 из знаменитостей?